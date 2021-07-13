Emeklilik fırsatı! Flaş detay, o şart aranmıyor

SGK mevzuatına göre bazı rahatsızlıkları ya da engelleri bulunan vatandaşlar vergi indirimi ile yaş şartına bakılmadan erken emekli olabiliyorlar. Bunun için yüzde 40 ve üzeri rapor gerekiyor. Peki tam olarak kimler bu haktan yararlanabiliyor? Yüzde 40 engelli emeklilik şartları neler? Ne kadar çalışma süresi gerekiyor? Vergi indirim oranları nasıl belirleniyor? İşte erken emeklilik formülü…
1. KİMLER BU HAKTAN YARARLANIYOR?
Engellilik oranı en az yüzde 40 olan SSK'lı ve memur çalışanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkânına kavuşuyor. 2008 sonrasında ise Bağ-Kur'lular için de bu hak bulunuyor. Dolayısıyla engelli olarak çalışan tüm vatandaşların erken emeklilik hakkı bulunuyor.
2. NE KADAR ÇALIŞMA SÜRESİ GEREKİYOR?
Burada yaş şartı aranmazken sigortalılık süreleri 15-20 yıl arası, prim gün sayısı da 3600 ile 4400 arasında değişiyor. İşe giriş tarihi 2008'e kadar olanlar ve yüzde 80 ve üzeri engeli olan çalışanlar için emeklilik şartları 15 yıl ve 3600 gün olarak belirleniyor. Yüzde 60-79 oranında raporu olanlar ise 15 yıl ile 18 yıl arasında sigortalılık ve 3600 ile 4000 arası prim günü ile emekli olabiliyor. Yüzde 40-59 arası raporlarda ise 15-20 yıl ve 3600-4400 prim günü arası uygulanıyor. 01.10 2008 tarihinden itibaren ise derecelerde ve şartlarda bazı değişiklikler bulunuyor.
3. NE YAPMAK LAZIM?
Erken emeklilikten yararlanmak için öncelikle vergi indirimi almak gerekiyor. Defterdarlık ya da vergi dairelerine müracaat ederek işlemleri başlatmak mümkün.
4. HANGİ BELGELER GEREKİYOR?
Başvuru için kimlik belgesi dilekçe ve işyerinizden sigortalı çalışıldığına dair belge yeterli oluyor. Sonrasında bir hastaneden engellilik derecesini raporla tespit etmek gerekiyor. Bunun için vergi dairesi sizi bir hastaneye sevk ediyor ve raporunuz hazırlanıyor. Raporunuzda belirlenen engellilik oranınız ve işe ilk giriş tarihiniz sizin emekli olacağınız zamanı da belirliyor.
5. BAĞ-KUR SİGORTALILARI DA YARARLANIYOR MU?
1 Ekim 2008 tarihinden itibaren Bağ- Kur (4/B) sigortalıların da engelli olarak erken emekliliklerinin yolu açıldı. Buna göre, yüzde 60 ve üzeri engeli olanlar 15 yıl 3 bin 960 gün, yüzde 50 ile 59 arasında olanlar 16 yıl 4 bin 320 gün, yüzde 40-49 arasında olanlar ise 18 yıl 4 bin 680 günden emekli olabilecek.
6. MEMURLARDA ENGELLİYE ERKEN EMEKLİLİK VAR MI?
Memurlar da Bağ-Kur'lular gibi 1 Ekim 2008 sonrasında bu haktan yararlanmaya başladılar. Bu tarihten önce kamuda çalışmaya başlamış ve en az yüzde 40 raporu olanlar veya en az yüzde 40 olmak üzere doğuştan engelli olan memurlar en az 5400 gün (15 yıl) primi ödenmiş olmak şartıyla emekli olabiliyor. Eğer memurlar 1 Ekim 2008'den sonra göreve başlamışlar ve engellilik oranları yüzde 40 ve üstündeyse onlar için de erken emeklilik şartları bulunuyor.
7. VERGİ İNDİRİM ORANLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Burada engellilik oranları üç bölümde değerlendiriliyor. Yüzde 80 ve üzeri engeli olanlar birinci derecede, yüzde 60-79 oranı olanlar ikinci derece yüzde 40-59 arası engeli olanlar ise üçüncü derece engelli olarak değerlendiriliyor. 2021 yılı için hesaplanan vergi indirimi miktarları ise şöyle oldu:
Birinci derecede engelli:
1.500 TL
İkinci derecede engelli:
860 TL
Üçüncü derecede engelli:
380 TL
Kaynak: Sabah /Faruk Erdem