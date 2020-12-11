Emeklilik fırsatı... 31 Aralık'ta sona eriyor! Yüzde 63...

Milyonlara müjde! Büyük indirim yapıldı. Aynı durumda pek çok kişi bulunuyor. Emeklilik için gün sayan vatandaşlara büyük kolaylık sağlandı. Yüzde 63 indirim yapıldı. 24 bin lira yerine 9 bin lira ödenecek. 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapılabiliyor. Ödemeler için son tarih ise 1 Mart 2021. Durdurulan hizmet sürelerini yapılandırma kapsamında ihya etmek avantaj sağlayacak. 2 yıllık prim ihyası için 24 bin 368 lira ödemesi gereken Bağ-Kur’lu, 8 bin 977 liraya işlemi tamamlayacak.

Milyonlarca vatandaş yapılandırma yasası ile rahat nefes alırken, emeklilik için önemli bir imkan doğdu. Daha önce yapılan düzenlemelerle borçları silinerek hizmet süreleri durdurulan Bağ-Kur'lular, bu sürelerini avantajlı şekilde ihya edebilecek.

Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki yasalarda durdurulan hizmet sürelerine ilişkin Şubat 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellenerek yeni tutar hesaplanacak. 1 Mart'a kadar ödenmesi halinde durdurulan süreler ihya edilecek. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de indirim uygulanmayacak.