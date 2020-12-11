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Emeklilik fırsatı... 31 Aralık'ta sona eriyor! Yüzde 63...

11 Aralık 2020 Cuma - 7:24 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 7:24

Milyonlara müjde! Büyük indirim yapıldı. Aynı durumda pek çok kişi bulunuyor. Emeklilik için gün sayan vatandaşlara büyük kolaylık sağlandı. Yüzde 63 indirim yapıldı. 24 bin lira yerine 9 bin lira ödenecek. 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapılabiliyor. Ödemeler için son tarih ise 1 Mart 2021. Durdurulan hizmet sürelerini yapılandırma kapsamında ihya etmek avantaj sağlayacak. 2 yıllık prim ihyası için 24 bin 368 lira ödemesi gereken Bağ-Kur’lu, 8 bin 977 liraya işlemi tamamlayacak.


Milyonlarca vatandaş yapılandırma yasası ile rahat nefes alırken, emeklilik için önemli bir imkan doğdu. Daha önce yapılan düzenlemelerle borçları silinerek hizmet süreleri durdurulan Bağ-Kur'lular, bu sürelerini avantajlı şekilde ihya edebilecek.
 
Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki yasalarda durdurulan hizmet sürelerine ilişkin Şubat 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellenerek yeni tutar hesaplanacak. 1 Mart'a kadar ödenmesi halinde durdurulan süreler ihya edilecek. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de indirim uygulanmayacak.
 
Örneğin; Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasında sigortalılık süresi durdurulanların bu süreyi ihya için ödeyeceği prim tutarı 2020 yılı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 24 bin 368 lira. Yapılandırmaya başvurulması durumunda aynı sürenin ihyası için 8 bin 977 lira ödenecek. Bu da yüzde 63 indirim anlamına geliyor.
 
 
İŞ DÜNYASININ YÜKÜ HAFİFLİYOR
 
Yapılandırma iş dünyasının üzerindeki yükleri de hafifletecek. Borçlarını yapılandırıp peşin ödeyenler 'borcu yoktur' yazısı ile hakediş ödemelerini alabilecek, ihalelere katılabilecek, teşvik ve desteklerden yararlanabilecek. Taksit seçenler ise ilk 2 taksiti ödeyince aynı haklara kavuşacak. Rücu ve yersiz ödemelerde faiz temizlenecek, 10 lira eksik ödeme yapılandırmayı bozmayacak.
 
 
İDARİ PARA CEZASINDA YÜZDE 72.3 İNDİRİM
 
2016'da kesinleşen bin 200 lira idari para cezası, gecikme cezası ve zammıyla bugün 2 bin 205 lirayı buluyor. Yapılandırıldığında, borç aslı 600 liraya indirilecek, 108 lira Yİ-ÜFE ile yeni borç tutarı da 708 lira olacak. Bu borç 1 Mart'a kadar ödenirse yüzde 72.3 indirimle 610 lira olarak ödenecek.
 

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