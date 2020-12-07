Emeklilik fırsatı! 1 Şubat'a kadar süreniz var

Milyonlarca vatandaş yapılandırma yasası ile rahat nefes alırken, binlerce Bağ-Kur'luya da emeklilik fırsatı doğdu. Emeklilik için daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma kapsamında ihya edebilecek yani canlandırabilecek. Bağ-Kur'lular, bu sürelerin tamamı yeniden kullanılabilecek.
NASIL HESAPLANACAK?
İhya için başvurular 1 Aralık'ta başlarken, 1 Şubat'a kadar sürecek. Başvurular SGK'ya yapılacak. Prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellenerek yeni tutar hesaplanacak. Hesaplanan tutarın 1 Mart'a kadar ödenmesi halinde durdurulan süreler ihya edilecek. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de herhangi bir indirim uygulanmayacak.
BORÇ SİLİNECEK
Torba yasa ile Bağ-Kur'lular için 2 önemli imkan daha sağlandı. Bu imkanlar da Bağ-Kur'luları borçtan kurtarırken, pek çok kişiye emeklilik yolunu açacak:
Yapılandırma: Prim borçları 31 Aralık'a kadar başvurularak yapılandırılabilecek.
Durdurma: 31 Ekim'e kadar olan prim borçlarını 1 Şubat 2021'e kadar ödemeyenlerin ya da yapılandırmayanların borcu silinirken, borca ilişkin hizmet süreleri durdurulacak.
Bağ-Kur'lular, daha önce durdurulan hizmet sürelerini avantajlı şekilde ihya edebilecek.
Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları dul ve yetim aylığı için ihya başvurusu yapabilecek. (Takvim)