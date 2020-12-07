07 Aralık 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.328 -0.19 EURO 9,5110 0.37
USD 7,8530 0.51 ALTIN 465,140 0.81
CANLI BORSA
TÜMÜ

Emeklilik fırsatı! 1 Şubat'a kadar süreniz var

07 Aralık 2020 Pazartesi - 8:49 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 8:49

Başvuru süreci başladı. 1 Şubat 2021'e kadar devam edecek. Başvurular SGK'ya yapılacak. Tüm emeklilerin gözü kulağı emekli maaşına yapılacak zamda iken birçok vatandaş da emekli olmak için bekliyor. Emeklilik için durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Aynı durumda çok sayıda kişi bulunuyor. Durdurulan hizmet sürelerini yapılandırma kapsamında ihya etmek için başvurular başladı. Fırsat, 1 Şubat’a kadar sürecek. Peki, ihya için başvurular nereye yapılacak? Prim günleri nasıl hesaplanacak? İşte Bağ-kur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...


Milyonlarca vatandaş yapılandırma yasası ile rahat nefes alırken, binlerce Bağ-Kur'luya da emeklilik fırsatı doğdu. Emeklilik için daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma kapsamında ihya edebilecek yani canlandırabilecek. Bağ-Kur'lular, bu sürelerin tamamı yeniden kullanılabilecek.
 
NASIL HESAPLANACAK?
 
İhya için başvurular 1 Aralık'ta başlarken, 1 Şubat'a kadar sürecek. Başvurular SGK'ya yapılacak. Prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellenerek yeni tutar hesaplanacak. Hesaplanan tutarın 1 Mart'a kadar ödenmesi halinde durdurulan süreler ihya edilecek. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de herhangi bir indirim uygulanmayacak. 
 
BORÇ SİLİNECEK
 
Torba yasa ile Bağ-Kur'lular için 2 önemli imkan daha sağlandı. Bu imkanlar da Bağ-Kur'luları borçtan kurtarırken, pek çok kişiye emeklilik yolunu açacak:
 
Yapılandırma: Prim borçları 31 Aralık'a kadar başvurularak yapılandırılabilecek.
 
Durdurma: 31 Ekim'e kadar olan prim borçlarını 1 Şubat 2021'e kadar ödemeyenlerin ya da yapılandırmayanların borcu silinirken, borca ilişkin hizmet süreleri durdurulacak.
 
Bağ-Kur'lular, daha önce durdurulan hizmet sürelerini avantajlı şekilde ihya edebilecek.
 
Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları dul ve yetim aylığı için ihya başvurusu yapabilecek. (Takvim)
 

ETİKETLER

emekli prim eksik prim Bağ-kur Bağ-kur emekli Bağ-kur prim Bağ-kur gün
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.