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Emeklilik, fatura ve ÖTV indirimi! Milyonları kapsıyor...
Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşı kapsıyor. Erken emeklilik, fatura indirimi ve ÖTV indirimi fırsatı. Emekliler, çalışanlar, anneler, babalar, ve 7'den 77'ye tüm vatandaşlar için sosyal haklar ve ekonomiye ilişkin birçok ayrıntı ve merak edilen sorular cevap bulmaya devam ediyor. Engelli çalışanlar, sigortalıyken çalışma gücünde kayıp yaşayanlar erken emekli olabilir. Engelli çocuğu olan kadınların da erken emeklilik hakkı bulunuyor. Prim teşviki, evde bakım parası, engelli aylığı desteği, gelir, emlak vergisi indirimi, MTV, KDV, ÖTV vergilerinde avantaj, ücretsiz toplu taşıma, demiryolu, havayolu uçuşlarında çeşitli oranlarda indirim bunların başında geliyor. İşte tüm detaylar...