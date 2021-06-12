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Emeklilik bekleyenleri ilgilendiriyor! 1 yıl erken...

Emeklilik bekleyenleri ilgilendiriyor! 1 yıl erken... Milyonlara emeklilik imkanı! Bu şartları yerine getiren hemen emekli oluyor. Aylık bağlanıyor.
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