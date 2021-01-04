Emeklilik bekleyenlere kredi müjdesi, SGK duyurdu imzalar atıldı...

Emeklilik için bekleyen binlerce kişiye SGK'dan müjde geldi. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank emekliliğe hak kazanan Bağ-Kur’luların birikmiş borçlarını ödeyerek, dondurulmuş hizmet sürelerini ihya edip emekli olmalarına destek için kredi desteği verecek. Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzalanan protokolle borcunu ödemesi durumunda aylık bağlanacak sigortalılara herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden 1.60 faizle, 36 ay vadeli krediyle emeklilik imkânı sunulacak.

Yapılandırma ile emeklilik fırsatı doğan Bağ-Kur’lulara müjdeli bir haber daha geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu ile kamu bankaları arasında dün kredi işbirliği protokolü imzalandı. Ziraat Bankası , Halk Bankası ve Vakıflar Bankası ile imzalanan protokol kapsamında sigorta lılara kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkânı getirildi. Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek. Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak. Buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu bankaların şubelerine müracaat edebilecek.Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank arasında yapılandırma kanunu kapsamında birikmiş prim borçlarını ödeyerek ve dondurulmuş hizmet sürelerini tamamlayarak emekli olabilecek sigortalılara yönelik kredi işbirliği protokolü amacıyla imza töreni düzenlendi. SGK 'da gerçekleştirilen programa SGK Başkanı İsmail Yılmaz , Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar katıldı.

'36 AY VADE İLE KREDİ KULLANABİLECEKLER' İmza töreninde konuşan SGK Başkanı İsmail Yılmaz, "Protokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacaktır. Sigortalılarımız, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 31 Mart’a kadar aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabileceklerdir. Kredi iş birliği protokolü kapsamında, birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/b’den yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, 4/b prim borcunu ödemesi durumunda 4/a’dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar bulunmaktadır" dedi.

BAŞVURULAR 1 ŞUBAT'TA SONA ERECEK

SGK Başkanvekili İsmail Yılmaz, yapılandırmaya son başvuru tarihinin 1 Şubat'a, ilk taksit son ödeme tarihinin de 31 Mart'a uzatıldığını anımsattı. Yılmaz, 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasında sigortalılık süresi durdurulan sigortalının bu süreyi ihya etmek için ödeyeceği tutarın 24 bin lira olduğunu anımsatarak, "Yapılandırmaya başvururlarsa 24 bin lira yerine yaklaşık 9 bin lira ödenecek. Yani yüzde 63 oranında indirim söz konusu olacaktır. Kamu bankaları ile imzalanan prokol ile yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanacak sigortalılarımıza herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden banka kredisi ile emeklilik imkânı sunulacak" dedi.

KİMLER KREDİ DESTEĞİ ALABİLECEK?

Kredi desteğinden birikmiş prim borcu ödemesi durumunda 4/b'den yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, 4/b prim borcunu ödemesi durumunda 4/a'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar başvurabilecek. Askerlik ve doğum borçlanması ile yaşlılık aylığı alabilecekler, durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda emekli olabilecekler de yararlanabilecek.

'YAKLAŞIK 40 BİN SİGORTALI FAYDALANABİLECEK' Bankalar ile yapılan protokol ile sigortalılara kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkanı getirildi. Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek. Bu imkandan yararlanmak isteyen yaklaşık 40 bin sigortalı, sigorta prim borçlarına ilişkin yapılandırma başvurularını öncelikle Sosyal Güvenlik İl Merkez Müdürlüklerine yapacak. Sigortalılar, Sosyal Güvenlik İl Merkez Müdürlükleri tarafından verilecek emekli olabileceklerine ilişkin yazı ile birlikte Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank şubelerinden tercih ettiklerine müracaat edebilecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 2 AY UZADI

Aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği de 8 Ocak'ta başlayacak. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için çalışanları ile işverenleri desteklemeye devam ettiklerini belirterek, nakdi ücret desteğinin 17 Ocak'ta itibaren 2 ay daha uzatıldığını anımsattı.