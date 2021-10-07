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Emeklilik bekleyen ve çalışmayan yüz binlerce kişiye son fırsat! 1284 lira...
Emeklilik bekleyen ve çalışmayan yüz binlerce kişiyi kapsıyor. 31 Aralık son tarih. Zorunlu genel sağlık sigortası ile ilgili flaş gelişme. Sosyal güvencesi olmayanlar, herhangi bir sosyal güvenlik sistemine tabi olarak çalışmayanlar, emekliliği gelip de yaşı bekleyen ama çalışmayanlar; primlerini kendileri ödeyerek, genel sağlık sigortası kapsamı içinde olmaları gerekiyor. İşte bu kişilerin bazıları prim ödemediklerinden ve genel sağlık sigortası kapsamına girmediklerinden hem devletin sunduğu sağlık hizmetinden yararlanamıyor hem de sistem zorunlu olduğundan borçlu gözüküyorlar, prim borcunun üzerine de gecikme zammı ve cezası ekleniyor.