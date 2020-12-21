Emeklilik başvurusu yılbaşından önce mi, sonra mı yapılmalı? Hangisi daha avantajlı?

Emeklilik için prim gün sayısı ve yaş şartını sağlayan yani emekliliğe hak kazananların en çok merak ettiği soruların başında emeklilik başvuru tarihi geliyor. 2021 yılına kısa bir süre kala emekliliği hak eden pek çok çalışanın aklında 'Emeklilik başvurusu yılbaşından önce mi, sonra mı yapılmalı? Emekli olmak için beklemeli miyim, yoksa hemen emekli mi olmalıyım?' sorusu geliyor. Emekliliğinde yüksek maaş hayali kuranlar da tarih konusunda kararsız kalıyor. Peki, Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli? Emeklilik başvurusunda uygun zaman ne zaman? Bu sene emekli olan avantajlı mı? Emeklilik başvurusu yılbaşından önce mi, sonra mı yapılmalı? İşte emeklilik ile ilgili merak edilen tüm soruların cevapları...
Sigortalı açısından emeklilik başvurusunun yılbaşından önce mi, sonra mı yapılması kararı verilirken, içinde bulunulan yıla ilişkin güncelleme katsayısının yani enflasyon ve büyüme hızının, yine içinde bulunulan yılda emekli aylıklarına yapılan zam oranıyla karşılaştırılması gerekiyor.
BU SENE EMEKLİ OLAN AVANTAJLI MI?
Enflasyon ve büyüme hızının, emekli aylıklarına yapılan zamdan büyük olması halinde izleyen yılbaşında, küçük olması halinde ise yılsonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunmak avantaj sağlayabiliyor.
EMEKLİLİK DİLEKÇESİ NE ZAMAN VERİLMELİ?
Emekli olmayı hak edenler mevcut enflasyon ve büyüme hızı verilere göre emeklilik dilekçesini aralık ayında mı yoksa ocak ayında mı vermeli? sorusunun cevabını Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu cevapladı:
"Ülke büyüme hızının göz ardı edilmesi halinde, aralık ayı enflasyonunun belli olacağı 3 Ocak 2021 itibarıyla verilebilir. Çünkü 2020 enflasyon ve büyüme hızına göre belirlenecek olan güncelleme katsayısının (11 aylık 13.19 olup, bu oran aralık TÜFE oranı eksi çıkarsa düşer, artı çıkarsa bir miktar artar) 2020’de emekli aylıklarına yapılan zammın kümülatif tutarından (yüzde 12.62’den) büyük olması halinde Ocak 2021, küçük olması halinde ise Aralık 2020’de emeklilik talebinde bulunmak avantaj sağlar.
Tabii bu arada Ocak 2021’de emeklilik talebinde bulunulması halinde 1 Şubat 2021’den itibaren, Aralık 2020’de talepte bulunulması halinde ise 1 Ocak 2021’den itibaren aylık bağlanacağından, Ocak 2021’de talepte bulunanın bir aylık kaybı olacağının da dikkate alınmasında yarar var. Diğer taraftan asgari ücrette ve kıdem tazminatı tavanında yapılacak artışa bağlı olarak, Ocak 2021’de talepte bulunanların bir miktar fazla kıdem tazminatı alabileceğini de göz ardı etmemek lazım.
Sonuçta artısı eksisi dikkate alınınca bize göre aralık ayı içinde emeklilik talebi ile ocak ayı içinde emeklilik talebinde bulunmanın önemli bir farkı yok. Ancak kıdem tazminatı tavan tutarı üstünden hesaplanacak olanlar ile asgari ücret üstünden hesaplansa da çalışma süresi fazla olanların Ocak 2021’de emeklilik talebinde bulunmasında yarar olduğu söylenebilir."
YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?
Askerlik yapan erkek, doğum yapan kadın, yurtdışında bulunanlar için borçlanma hakkı var. Borçlanma yaparken dikkatli olunmalı. Eğer 2000 yılından önceki bir süreyi borçlanma imkanı varsa mutlaka bunu değerlendirin. Bütçeniz elveriyorsa tavandan borçlanın. Bu kapsamda borçlanma yapanların maaşlarında yüzde 70’e kadar artış oluyor.
Aylık hesaplanırken önce 2000 öncesi çalışmalara bakılıyor. Bu döneme ait çalışmalar değerlendirilirken sadece prim ve kazanç değil, yaş da aylığı etkiliyor. Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaştan sonra çalışmaya devam edilen ‘her bir yıl’, emekli aylığını yüzde 1 artıyor. Kadınlar 55 yaşında emekli olursa, aylığı yüzde 5 daha yüksek bağlanır. 60 yaşını doldurursa artış yüzde 10’a çıkar.
EMEKLİLİK İŞLEMLERİ VE GEREKLİ EVRAKLAR
Prim gününü ve yaşını dolduran sigortalı çalışanlar (askerlik ve doğum borçlanması dahil) SGK’nın ilgili birimine giderek yazılı beyanda bulunabilir. Emeklilik işlemlerinde ilk olarak SGK’ya yaş ve prim durumunun bildirilmesi gerekiyor. Bu bildirimden sonra emeklilik için uygun kriterleri taşıyan adaya ‘emekli olur’ yazısı veriliyor. Verilen yazıda ‘emekliliğe hak kazandığınız tespit edildi’ ibaresi mutlaka bulunmalıdır. Aldığınız bu evrakın alt kısmında yer alan notlar bölümünde bu emeklilik belgesinin çalıştığınız işyerinin İnsan Kaynakları departmanına teslim etmeniz gerektiği de bildirilir. Bu evrak ile beraber iş yerinizden alacağınız işten çıkış belgesi ile beraber tekrar SGK’ya müracat etmeniz istenir.
SGK’ya 2. müracatınızda iş yerinizden aldığınız çıkış belgesi ile Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi doldurmanız gerekiyor. Formu doldurup teslim ettikten sonra SGK tarafından ‘Yaşlılık Tahsis No’nunuzun yer aldığı bir kart almanız gerekiyor. Bu no emeklilik müracatınızı takip edebilmeniz için veriliyor. Tüm bu işlemlerinizin bittiğinde artık sizin yapmanız gereken bir şey kalmıyor. SGK müracatınızı değerlendiriyor ve kısa sürece sonuçlandırarak emekli maaşınızı başlatıyor. Emekli maaşı evrak işlemleri tamamlandıktan sonra işlemeye başlar.
Eğer çalışmıyorsanız yani priminiz dolduktan sonra işten ayrılmış sadece yaş şartınız nedeniyle beklediyseniz de aynı yolu izlemeniz gerekiyor. Yani önce SGK’dan emekli olur yazısı almanız, daha sonra da Tahsis Talep formunu eksiksiz olarak doldurmalısınız.