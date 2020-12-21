Emeklilik başvurusu yılbaşından önce mi, sonra mı yapılmalı? Hangisi daha avantajlı?

Emeklilik başvurusunun yılbaşından önce mi, sonra mı yapılması kararı pek çok çalışan tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Emeklilik başvurusunda hangi zamanın avantajlı olup olmayacağını belirleyen en önemli faktörlerden biri 2020 yılında emekli aylıklarına yapılan zam oranı ve 2020 yılı tüketici enflasyon oranı ve içinde bulunulan yıla yani 2020 yılına ilişkin güncelleme katsayısının diğer bir deyişle enflasyon ve büyüme hızının karşılaştırılması gerekiyor. Peki, Emeklilik başvurusu yılbaşından önce mi, sonra mı yapılmalı? Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli? Emeklilik başvurusunda uygun zaman ne zaman? Bu sene emekli olan avantajlı mı? İşte emeklilik başvurusu ile ilgili tüm detaylar...

Emeklilik için prim gün sayısı ve yaş şartını sağlayan yani emekliliğe hak kazananların en çok merak ettiği soruların başında emeklilik başvuru tarihi geliyor. 2021 yılına kısa bir süre kala emekliliği hak eden pek çok çalışanın aklında 'Emeklilik başvurusu yılbaşından önce mi, sonra mı yapılmalı? Emekli olmak için beklemeli miyim, yoksa hemen emekli mi olmalıyım?' sorusu geliyor. Emekliliğinde yüksek maaş hayali kuranlar da tarih konusunda kararsız kalıyor. Peki, Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli? Emeklilik başvurusunda uygun zaman ne zaman? Bu sene emekli olan avantajlı mı? Emeklilik başvurusu yılbaşından önce mi, sonra mı yapılmalı? İşte emeklilik ile ilgili merak edilen tüm soruların cevapları...

Sigortalı açısından emeklilik başvurusunun yılbaşından önce mi, sonra mı yapılması kararı verilirken, içinde bulunulan yıla ilişkin güncelleme katsayısının yani enflasyon ve büyüme hızının, yine içinde bulunulan yılda emekli aylıklarına yapılan zam oranıyla karşılaştırılması gerekiyor.

BU SENE EMEKLİ OLAN AVANTAJLI MI?

Enflasyon ve büyüme hızının, emekli aylıklarına yapılan zamdan büyük olması halinde izleyen yılbaşında, küçük olması halinde ise yılsonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunmak avantaj sağlayabiliyor.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ NE ZAMAN VERİLMELİ?

Emekli olmayı hak edenler mevcut enflasyon ve büyüme hızı verilere göre emeklilik dilekçesini aralık ayında mı yoksa ocak ayında mı vermeli? sorusunun cevabını Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu cevapladı:

"Ülke büyüme hızının göz ardı edilmesi halinde, aralık ayı enflasyonunun belli olacağı 3 Ocak 2021 itibarıyla verilebilir. Çünkü 2020 enflasyon ve büyüme hızına göre belirlenecek olan güncelleme katsayısının (11 aylık 13.19 olup, bu oran aralık TÜFE oranı eksi çıkarsa düşer, artı çıkarsa bir miktar artar) 2020’de emekli aylıklarına yapılan zammın kümülatif tutarından (yüzde 12.62’den) büyük olması halinde Ocak 2021, küçük olması halinde ise Aralık 2020’de emeklilik talebinde bulunmak avantaj sağlar.

Tabii bu arada Ocak 2021’de emeklilik talebinde bulunulması halinde 1 Şubat 2021’den itibaren, Aralık 2020’de talepte bulunulması halinde ise 1 Ocak 2021’den itibaren aylık bağlanacağından, Ocak 2021’de talepte bulunanın bir aylık kaybı olacağının da dikkate alınmasında yarar var. Diğer taraftan asgari ücrette ve kıdem tazminatı tavanında yapılacak artışa bağlı olarak, Ocak 2021’de talepte bulunanların bir miktar fazla kıdem tazminatı alabileceğini de göz ardı etmemek lazım.

Sonuçta artısı eksisi dikkate alınınca bize göre aralık ayı içinde emeklilik talebi ile ocak ayı içinde emeklilik talebinde bulunmanın önemli bir farkı yok. Ancak kıdem tazminatı tavan tutarı üstünden hesaplanacak olanlar ile asgari ücret üstünden hesaplansa da çalışma süresi fazla olanların Ocak 2021’de emeklilik talebinde bulunmasında yarar olduğu söylenebilir."