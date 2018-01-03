03 Ocak 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
13°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.665 -0.73 EURO 4,5200 -0.41
USD 3,7590 -0.09 ALTIN 159,060 -0.28
CANLI BORSA
TÜMÜ

Emeklilerin zammı belli oluyor! Saat 10:00'da...

03 Ocak 2018 Çarşamba - 8:54 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 8:54

12 milyon emekliyi ilgilendiren enflasyon zammı bugün saat 10:00'da açıklanacak


Milyonlarca kamu çalışanı ve memur emeklisini ilgilendiren enflasyon zammı bugün belli oluyor. TÜİK'in saat 10:00'da açıklayacağı aralık ayı enflasyon oranının kesinleşmesi ile birlikte zam oranları da netlik kazanacak.

Toplu sözleşme dolayısıyla ocak ayında yüzde 4 zam alacak devlet memurları, aralık ayı TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0.97'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre ocak ayında yüzde 4 zam ve enflasyon farkı hakkı kazanacak. Enflasyon oranı, memur emeklilerinin yüzde 3.5'lik zammın yanı sıra enflasyon farkı alma ihtimalini beraberinde getiriyor.

ETİKETLER

emekli zam enflasyon zammı memur emeklisi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.