Emeklilerin hesabına 1.750 TL yatırılıyor! Geri ödemesiz, yıl sonuna kadar...

Emekli vatandaşlara güzel haber! 1.750 TL olarak ödeniyor. Başvuru yapanlar alıyor. Bankalar emekliler için adeta yarış halinde. Ödeme miktarları peş peşe artırılyor. Son olarak 1.750 liraya çıktı. Aynı ödemeden dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanıyor. Banka promosyonları ile emekli maaşını alırken kazanlı çıkmak mümkün. Pek çok emekli 3 yıllık taahhüt süresini doldurup ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de imkandan yararlanıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, gibi bankalar, maaşa göre en az 500, 625, 750 lira öderken; yüksek promosyon vaat eden kampanyalar son dönemde arttı. Ödeme miktarları bin 750 liraya kadar yükseldi.

Yapı Kredi emekliler için harekete geçti. Promosyon ödemelerinde miktar yükseltildi. Yeni emekli olanlar ya da maaşını Yapı Kredi emekliler için harekete geçti. Promosyon ödemelerinde miktar yükseltildi. Yeni emekli olanlar ya da maaşını Yapı Kredi 'ye taşıyanlara 1750 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Herhangi bir ek koşul bulunmuyor. Bütün emekliler yararlanabiliyor.

YAPI KREDİ'DEN 2.500 TL ÖDÜL!

Yapı Kredi yeni kampanyası ile hem emeklilere hem de emekli yakınlarınıza referans olanlara kazandırıyor. Emekli Referans Kampanyası ile emekli yakınlarının maşını Yapı Kredi'ye taşımasını sağlayanlara 2.500 TL veriliyor. 7 Haziran tarihinde başlayan kampanya 31 Aralık'a kadar geçerli. Her müşteri için 250 TL ödeme yapılıyor. Bir müşteri en fazla 10 kişiye referans olarak kampanyaya katılım sağlayabiliyor. Kampanyada toplamda en fazla 2.500 TL ödül kazanmak mümkün.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında; referans gösterilen emeklinin Yapı Kredi Bankası aracılığıyla alacağı bir aylık net maaşı 1.500 TL'ye kadarsa 1.200 TL, 1.500 TL- 2.500 TL arasındaysa 1.500 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 1.750 TL nakit promosyon ödeniyor.