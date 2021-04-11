Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, tarih belli oldu...

Milyonlarca emekli vatandaş merakla bekliyordu. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih belli oldu. Emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların yararlandığı bayram ikramiyesinde bu yıl bir ilk yaşanacak. Şu ana kadar her sene iki kez bin liralık ödeme alanlar vatandaşların emekli ikramiyesinde ödenen miktara enflasyon oranında zam yapılacak. Erdoğan "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz" dedi.

Emekliler sabırsızlıkla emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi bekliyordu. Ramazan ayına az bir süre kala, 2018 yılından beri verilen emekli ikramiyelerinin artıp artmayacağını merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerini kabulünde emeklilere müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Allah'ın izni ve inayetiyle Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır." dedi.

Erdoğan 'Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz' ifadelerini kullandı.

2021 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli ikramiyesi 3 dönemdir 1000 TL üzerinden hesaplara yatırılıyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARAYATACAK?

İkramiye Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artacak. Geçtiğimiz ocakta bir önceki 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti. Buna göre; ikramiye bin liradan bin 83 lira 60 kuruşa çıkacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak emeklilere bin 83 lira ödenecek.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK 'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.

Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, tarih belli oldu...

Milyonlarca emekli merakla bekliyordu. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih belli oldu. Emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların yararlandığı bayram ikramiyesinde bu yıl bir ilk yaşanacak. Şu ana kadar her sene iki kez bin liralık ödeme alanlar vatandaşların emekli ikramiyesinde ödenen miktara enflasyon oranında zam yapılacak. Erdoğan "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz" dedi.

Emekliler sabırsızlıkla emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi bekliyordu. Ramazan ayına az bir süre kala, 2018 yılından beri verilen emekli ikramiyelerinin artıp artmayacağını merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerini kabulünde emeklilere müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Allah'ın izni ve inayetiyle Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır." dedi.

Erdoğan 'Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz' ifadelerini kullandı.

2021 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli ikramiyesi 3 dönemdir 1000 TL üzerinden hesaplara yatırılıyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARAYATACAK?

İkramiye Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artacak. Geçtiğimiz ocakta bir önceki 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti. Buna göre; ikramiye bin liradan bin 83 lira 60 kuruşa çıkacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak emeklilere bin 83 lira ödenecek.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.

Milyonlarca emekli vatandaş merakla bekliyordu. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih belli oldu. Emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların yararlandığı bayram ikramiyesinde bu yıl bir ilk yaşanacak. Şu ana kadar her sene iki kez bin liralık ödeme alanlar vatandaşların emekli ikramiyesinde ödenen miktara enflasyon oranında zam yapılacak. Erdoğan "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz" dedi.