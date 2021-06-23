Emeklileri üç müjde birden! 1100 lira ve...

Milyonlarca emekli bekliyordu ve belli oldu. Üç müjde birden geliyor. Zam, ikramiye ve erken ödeme...Mevcut verilere göre temmuzda memur emekli maaşlarında en az 232 lira artış olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları ise ortalama 150-250 lira yükselecek. 13.5 milyon emekli için temmuz ayı birçok gelişmeyi barındırıyor. 5 Temmuz itibarıyla maaş zammı netleşecek ve zamlı maaşların erken yatma ihtimali yüksek. Ayrıca Kurban Bayramı öncesi zamlı ikramiyeler ödenecek. İşte emekliyi rahatlatacak 3 önemli gelişme..

