Tüm emeklileri ilgilendiriyor! Maaş kesintisi...

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Emekli, dul ve yetim maaşı alan herkes için geçerli. Birçok vatandaş maaşlarında kesinti yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İmza şartı bulunuyor. İmzasını atmayanın maaşında kesinti yapılamaz. Bankalara kredi ve kredi kartı borcu olan vatandaşların maaşlarından kesinti yapılabileceğine dair onay vermemeleri durumunda banka kesinti yapamaz. Bu nedenle özellikle emekli kişilerin neye imza attıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Bilmeden onay verenler kredi ve kart borcunu ödeyemeyince maaşındaki kesinti ve bloke işlemlerle şoke oluyor. Rızası olmadan maaşı haczedilen emeklinin vakit kaybetmeden bankadan, ‘haciz konulan maaş benim emekli maaşımdır’ şeklinde bir yazı alarak icra dairesine götürüp itirazda bulunması gerekiyor.

Milyonlarca kişiyi kapsıyor. Özellikle pandemi sürecinde yaşanan ekonomik zorluklar nedeni ile kredi ve kredi kartı kullanımı arttı. Vatandaşlar acil ihtiyaçlarını bankalar aracılığı ile karşılarken ödeme konusunda da sorun yaşayanlar bulunuyor. Bu durumda vatandaşlar maaşlarından kesinti yapılabileceğinden endişe ediyor. Özellikle emekliler 'emekli aylığıma haciz konur mu?' diye merak ediyor.

Bankalar emekli, dul ve yetim aylıklarına haciz uygulayamaz. Fakat bazı vatandaşlar bilmeden buna izin verebiliyor. Normal şartlarda yasaya göre; ‘memur emeklileri dışındaki’ emeklilerin yani SSK, Bağkur emeklililerinin, dul ve yetimlerinin maaşına, üçüncü kişilere (banka gibi) olan borcu nedeniyle haciz konulabilmesi için borçlu emeklinin izninin, rızasının (muvafakatinin) olması gerekiyor. Bir başka ifadeyle emeklinin izni olmadan maaşa haciz konulamıyor. Haciz yasağının iki istisnası var. Nafaka borçları ve borçlunun muvafakati. Yani emekli, dul ve yetimin maaşı, SGK alacakları ve nafaka dışında kişinin muvafakatı olmadan haczedilemiyor.

HEMEN BANKAYA BAŞVURUN

Emekli maaşına haciz konulamayacağıyla ilgili Yargıtay kararları mevcut. Rızası olmadan maaşı haczedilen emeklinin vakit kaybetmeden bankadan, ‘haciz konulan maaş benim emekli maaşımdır’ şeklinde bir yazı alarak icra dairesine götürüp itirazda bulunması gerekiyor. Kanun yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nezdinde doğacak alacakların muvafakatname olmadan haczine izin veriyor. Üstelik bu haciz miktarı maaşın dörtte birini (yüzde 25) geçemiyor.

TAMAMINI BLOKE EDEMEZLER

Bazı durumlarda, bilhassa kredi kart borçlarında eğer aynı bankadan maaş alınıyorsa ilgili banka maaşın tamamını bloke edebiliyor. Ancak bankanın böyle bir hakkı ve yetkisi bulunmuyor. Borçlu ve ailesinin geçinmeleri için gerekli miktar düşüldükten sonra haciz yapılması gerekiyor. Birden fazla haciz var ise sıraya konuyor. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemiyor.