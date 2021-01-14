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Emeklilere zam ve fark! Kuruşu kuruşuna hesaplandı...
Milyonlarca kişinin beklediği tarih belli oldu. Zam ve farklar hesaplara yatırılıyor. Memurlar 15 Ocak'ta zamlı maaşlarını ve zam farklarını alacak. Memur emeklilerinin zam farkları ise 20-25 Ocak tarihleri arasında emekli maaşlarını altıkları banka hesaplarına yatırılacak. Memur ve emeklilerin yeni maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı...
Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Ancak enflasyon yüzde 8.36 çıkınca yüzde 4.36’lık bir fark oluştu.Ocakta ise maaşta yüzde 3 toplu sözleşme artışı yapılacaktı. Bu durumda memur ve emeklisi yüzde 3 artı yüzde 4.36 yani toplamda yüzde 7.36 zam almış olacak.