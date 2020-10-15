Emeklilere zam müjdesi! 355 lira...

Milyonlarca emekliyi çok yakından ilgilendiriyor ve harekete geçildi. 13 milyon emekliye müjde geldi. 355 liraya kadar zam gelecek. 13 milyon emeklinin gözü kulağı intibak zammında. İntibak zammı ile ilgili yeni bilgiler geliyor. 2000 sonrası emeklileri ilgilendiren intibak düzenlemesi Meclis'ten geçerse emeklinin maaş farkı yapılacak ek ödemeyle giderilecek. Düşük emekli maaşı alanlara aradaki maaş farkı kadar ilave ödeme yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın Meclis'e gelmesi bekleniyor. Peki, İntibak zammı ile SSK, Memur ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli intibak zamları ile ilgili merak edilenler...

İntibak zammı ile SSK SGK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin gözü emekli maaşlarına yapılacak intibak zammında. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen intibak düzenlemesi çalışmasının meclise ne zaman geleceği emekliler tarafından merak ediliyor. 2000 sonrası emeklileri ilgilendiren intibak düzenlemesi meclisten geçerse emeklinin maaş farkı yapılacak ek ödemeyle giderilecek. Düşük emekli maaşı alanlara aradaki maaş fark kadar ilave ödeme yapılacak. Peki, İntibak zammı ile SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekli intibak zammı ile ilgili detaylar...

EMEKLİ MAAŞI FARKI EK ÖDEMEYLE GİDERİLECEK

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, intibak düzenlemesinin hayata geçirilmesini bekliyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme getirilmişti.

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle kapatılacak. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme yapılacak.

SSK ve Bağ-Kur'luların intibak talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşında gözle görülürdeğişiklik olacak. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.

İNTİBAK DÜZENLEMESİ

2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını alıyor. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılıyor. makta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.

Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması olduğu bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı 'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.

İNTİBAK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren intibak düzenlemesine dair çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

TALEPLER NE GETİRECEK?

* Taban emekli aylığı asgari ücrete eşitlenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2 bin 324 lira ödenecek.

* Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından bu alanda hiç kesinti olmayacak.

* Ek ödeme oranı değişirse, emekliler her ay net maaşının yüzde 4-5'i yerine yüzde 8-10'u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak.

* İntibak yapılırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da 355 liraya varan zam söz konusu olabilecek.