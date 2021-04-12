Emeklilere zam müjdesi! 1162 lira...

Milyonlarca emekli merakla bekliyordu zam, iyileştirme ve erken ödeme müjdesi geldi. Kuruşu kuruşuna hesaplandı. 13 milyon emekliyi çok yakından ilgilendiren kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih belli oldu. Emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların yararlandığı bayram ikramiyesinde bu yıl bir ilk yaşanacak. İkramiyeler enflasyon oranında zamlı ödenecek. Üstelik emekliler bu yıl ikramiyeleri bayramdan 1 hafta, önce alacak. Eğer son açıklanan yüzde 16.19 yıllık enflasyon baz alınırsa ikramiye 162 lira artışla 1.162 liraya yükselecek.

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1.000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Ödemeler o tarihten beri aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar ödenen ikramiye tutarı 64 milyar lirayı geçti. Yaklaşık 13 milyon emeklinin merakla takip ettiği ödeme tarihleri ise dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ’ın açıklamalarıyla netlik kazandı. Üstelik bu yıl ikramiyeler hem zamlı hem de bayramdan 1 hafta, 10 gün önce ödenecek.

MAYIS BAŞINDA HESAPTA

Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabulünde konuşan Erdoğan, 'Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazan daki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim. Emeklilerin şartlarının daha da iyileşmesine hazırlanıyoruz” dedi.

2020’DE YÜZDE 14.60

Açıklamanın en dikkat çeken yanı ise ikramiyelerin bu yıl enflasyon oranında artacak olması. Bu hesapta da hangi dönemin ve oranın baz alınacağı daha sonra Resmi Gazete ’de yayımlanacak kararla netleşecek. 2020 yılı enflasyonu baz alınırsa ikramiyelerdeki artış yüzde 14.60 olacak. Bir başka deyişle ikramiyeler 1.000 liradan 1.146 liraya çıkacak. Eğer son açıklanan yüzde 16.19 yıllık enflasyon baz alınırsa ikramiye 162 lira artışla 1.162 liraya yükselecek.

DAHA SONRA NETLEŞECEK

2018, 2019 ve 2020 yıllarında ikramiyeler sabit kalmıştı. Şayet bu dönemleri de kapsayacak bir iyileştirme yapılırsa bu durumda 3 yılın enflasyon artışıyla yaklaşık 450-500 lira civarında bir enflasyon zammı gündeme gelebilecek. Buradaki artış tamamen bütçe dengelerine göre belirlenecek ve resmi açıklamayla netleşecek.

DUL VE YETİME ÖDEME NE KADAR?

Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık alan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa ikramiye de o oranda paylaştırılıyor. 2020 sonu enflasyonunun baz alınacağı senaryoyla ikramiyenin 1.146 lira olacağını varsayarsak bu durumda vefat eden emeklinin eşine 573 lira, yetim çocuğa 286.5 lira ikramiye ödemesi yapılacak. Bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olan dul eşe ise 859.5 lira ikramiye ödenecek.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALANLARIN DURUMU

Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin; emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden 1.146 lira tutarında bayram ikramiyesi yatırılacak.

YENİ BAŞVURANA VERİLECEK MI?

Evet. Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte değil bayramın olduğu ayda SGK ’dan gelir ve aylık alma hakkı olan kişilere yapılacak. Bu kapsamda mayısa kadar emeklilik dilekçesi veren SSK ’lılar ve Bağkur ’lular ile memurlar, bayram ikramiyesi alabilecek. Yeni emeklinin ikramiyesi, ilk maaşıyla yatacak

KIMLERE EVINDE TESLIM EDILECEK?

65 yaş üstü vatandaşların isterlerse ikramiyeleri elden teslim edilebilecek. Yine hasta olup da ikramiyesinin evde ödenmesini isteyenlere kolaylık sağlanacak. Bunun için bankayla irtibata geçilmeli.

NASIL DEĞİŞECEK?

İkramiye tutarı Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artacak olursa hesap değişiyor. Ocakta bir önceki 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti. Buna göre; ikramiye bin liradan bin 83 lira 60 kuruşa çıkacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak emeklileri bin 83 lira ödenecek. Temmuz'da da bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artış yapılarak Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. İkramiye artışından sadece emekliler değil, kapsamdaki dul ve yetimler de yararlanacak.

İkramiye Mevcut % 8.36 zamlı Emekli 1.000 TL 1.083,60 TL

Ölüm aylığı (% 75) 750 TL 812,70 TL

Ölüm aylığı (% 50) 500 TL 541,80 TL

Ölüm aylığı (% 25) 250 TL 270,90 TL

KURBAN BAYRAMI ZAMMI:

Kurban bayramı zammı Ocak-Temmuz 2021 arası enflasyon farkına bakılarak yapılacak böylece toplam zam yüzde 15'i geçecek

GEÇMİŞ YILLARDAKİ EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANLARI

Geçmiş yıllardaki emekli maaşına yapılan zam oranları da yapılacak olursa bu kez ikramiye 1.545 liraya çıkacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.

YENİ EMEKLİLER DE ALIYOR

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabiliyor. Yılda 2 ikramiyeden vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanabilecek.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, bayram ikramiyelerine enflasyon oranında artış yapılacak olmasından dolayı bütün emekliler adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a teşekkür etti.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere dini bayramlarda 1000'er lira ikramiye verilmesi uygulamasının 2018'de başladığını anımsatarak, aradan geçen sürede ikramiyelere artış yapılmadığını söyledi.

TÜED olarak enflasyon oranları ve ekonomideki dalgalanmalar da dikkate alınarak bayram ikramiyelerinde artış yapılmasını bir süredir talep ettiklerini vurgulayan Ergün, bayram ikramiyelerine enflasyon oranında artış yapılacak olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"BAYRAM ÖNCESİ GÜZEL BİR HABER ALMIŞ OLDUK"

Emekliler için bu düzenlemenin çok önemli olduğunu vurgulayan Ergün, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, bayram ikramiyelerine enflasyon oranında artış yapılacağı yönündeki açıklaması milyonlarca emekliyi mutlu etti. Ramazan ayı ve bayram öncesi güzel bir haber almış olduk. Gerçekten giderek eriyen ve alım gücünü yitiren ikramiyelerimiz için bu düzenleme gerekiyordu. Sesimize kulak verdiği ve bizleri unutmadığı için bütün emekliler adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. Bayram ikramiyelerine enflasyon oranında yapılacak artışın geçmişe dönük işletilmesini talep eden Ergün, "İkramiyenin ödenmeye başlandığı tarihten itibaren emekli aylıklarına altı ayda bir yapılan zam ikramiyelere de uygulanmalı. 2021'in birinci altı ayında bayramlar öncesinde ödenecek ikramiye 1.545 liraya yükseltilmelidir" diye konuştu.

"BİZE YAPILANLARI AYNIYLA VEYA MİSLİYLE YANITLARIZ"

Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ülkemizin imkanlarının gelişmesine paralel olarak, emeklilerimizin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlanıyoruz." ifadelerinin de kendileri heyecanlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Emekli kendisine uzatılan eli geri çevirmeyen, kendisi için yapılanları da yapılmayanları da unutmayan, bu toplumun kıymetli büyükleri, ana ve babalarıdır. Olgun insanlar topluluğudur. Bize yapılanları aynıyla veya misliyle yanıtlarız."