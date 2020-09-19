Emeklilere zam! 355 lira ve...

Emekli zammı ile ilgili flaş gelişme. Milyonlarca kişi bekliyordu. Zam oranlarına ilişkin ilk veriler geldi. Ayrıca intibak zammı için de girişimler hızlandı. Temmuzda 5.75 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak zammını merak ediyor. Beklenti anketindeki enflasyon tahmini, zam oranının yüzde 5.4 olabileceğini gösteriyor. Peki, yapılacak olan zam emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? Ek ödemelerde de artış olacak mı? Emeklilere bir güzel haber de intibakla ilgili geldi. İntibak düzenlemesinin KPDK toplantısında masaya getirileceği belirtiliyor. İntibak kabul edilirse emekliler 355 liraya varan zam alacak.

Emeklilerin gözü ocak ayında yapıcak zamam çevrildi.Yeni yılda 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak olan emekliler, ocak artışını gösterecek enflasyon verilerini de yakın takibe aldı. Geçtiğimiz Temmuz ayında gelirleri yüzde 5.75 artan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, Ocak'ta da 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.Merkez Bankası'nın yaptığı Eylül ayı beklenti anketi, zam oranının ipuçlarını verdi. Ankette cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 11.46 olarak çıktı. Buna göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yaklaşık yüzde 5.4 olarak gerçekleşecek.

EK ÖDEME DE ARTACAK

Bu yılın ikinci yarısına ilişkin şu ana kadar sadece Temmuz ve Ağustos enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz'da yüzde 0.58, Ağustos'ta ise yüzde 0.86 olarak gerçekleşti. Zam oranının belli olması için geriye 4 veri kaldı. Emekliler, kesin zam oranını ocak ayı başında öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlı maaşlar hesaplara yatırılacak.Zam, hem maaşlarda hem ek ödemelerde kendisini gösterecek. Maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek.

İNTİBAK KPDK'YA GELECEK

Milyonlarca emeklinin gündeminde bir de intibak zammı var. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın ek ödeme yapılarak giderilmesini, 2000’den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur’lular ise 355 liraya varan zam yolunun açılmasını istiyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular da 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.

HER AY EK ÖDEME

Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) gündemine alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek. SSK ve Bağ- Kur'luların talebi hayata geçerse de 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.