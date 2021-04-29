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Emeklilere müjdeli haber! Resmen kabul edildi

29 Nisan 2021 Perşembe - 19:27 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 19:27

TBMM Genel Kurulunda, kanun teklifi görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liraya çıkarılmasını içeren madde kabul edildi.


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