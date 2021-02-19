Emeklilere müjde! Zam geldi, bin 600 TL…

Milyonlar bekliyordu. Ve belli oldu. Tek tek açıklandı. Harekete geçildi ve zam yapıldı. Emekli, dul ve yetim... Hepsi yararlanıyor. Ödemeler bin 600 liraya kadar çıkıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, TEB ve diğer bankalar harekete geçti. Ödeme miktarları arttırıldı. Vatandaşlar istediği bankayı seçebiliyor. Bankalar adeta birbiriyle yarışıyor. Yeni emekli olanlar da yararlanıyor. Promosyon imkanı devam ediyor. Bankalar emekli vatandaşlar için promosyon dışında da çeşitli fırsatlar sunuyor. Tüm ATM'lerden para çekme, ücretsiz havale-EFT, kredi kartı aidat muafiyeti, kredi ve mevduata özel faiz oranı gibi imkanlar emeklileri bekliyor. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekliler maaşlarını nereden alırlarsa daha kazançlı oluyor?

Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Milyonlarca emekliyi çok yakından ilgilendiriyor. Bankalar tek tek açıkladı. Tüm emekliler yararlanıyor. Ayrıca dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bu parayı alıyor. Banka promosyonları ile emekli maaşını alırken kazanlı çıkmak mümkün. Pek çok emekli 3 yıllık taahhüt süresini doldurup ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de imkandan yararlanıyor. Ziraat Bankası Denizbank , gibi bankalar, maaşa göre en az 500, 625, 750 lira öderken; yüksek promosyon vaat eden kampanyalar son dönemde arttı. Ödeme miktarları bin 600 liraya kadar yükseldi.

Promosyon yarışında yüksek ödemeler dışında çeşitli avantajlar da emekli vatandaşları bekliyor. Şubelerde öncelikli hizmet, ATM'lerde özel menü, telefonla direkt müşteri temsilcisine ulaşma gibi kolaylıklar sağlanırken; tüm ATM'lerden para çekme, ücretsiz havale-EFT, kredi kartı aidat muafiyeti, kredi ve mevduata özel faiz oranı imkanları da dikkat çekiyor. Özel asistans hizmeti ile ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans imkanı sunan bankalar da bulunuyor.

Emekliler özellikle de yeni emekli olacak kişiler maaşını hangi bankadan alırsa daha avantajlı olacağını merak ediyor.

EMEKLİYE EN YÜKSEK PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?

Şu an en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalardan biri QNB Finansbank . Banka emekli maaşını 3 yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1.600 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Finansbank'ın başlattığı kampanya ile müşteriler cep telefonundan kolayca verebileceği dijital onay sayesinde şubeye gelmelerine gerek kalmadan maaşlarını taşıyabilecek ve nakit promosyon fırsatından faydalanabilecekler.

Kampanya uyarınca banka, emekli maaşını 3 yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1.600 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sunacak.

QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye'deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM’lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacaklar.

Bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak.

Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartına sahip olan emekliler, ilk yıl yıllık üyelik ücreti ödemeyip, bir yılın sonunda CardFinans Emekli kredi kartına bağlı ve düzenli ödenen en az bir otomatik fatura ödeme talimatı olması durumunda yine yıllık üyelik ücreti alınmayacak.

Kampanya hakkında detaylı bilgi 'www.qnbfinansbank.com' adresinde yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu, şunları kaydetti:

'QNB Finansbank olarak, emekli bankacılığı alanındaki hizmet anlayışımızı, müşterilerimize klasik bankacılık hizmetlerinden fazlasını sunma hedefimiz şekillendiriyor. Emeklilerin finansal ihtiyaçlarına özel çözümler üretmenin yanı sıra bankacılık işlemlerinde de hayatlarını kolaylaştıracak uygulamalarla yanlarında olmaya devam edeceğiz.'

TEB’DEN EMEKLİLERE BİN 600 TL PROMOSYON

Türk Ekonomi Bankası (TEB), emeklilere yönelik yeni kampanyası ile maaşını TEB ’e taşıyanlara 1.600 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. TEB, 1 Şubat tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB’e taşıyan müşterilerine yönelik yeni emekli kampanyasını başlattı. Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB’den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek.

EN AZ 1000 LİRA ÖDENECEK

Kampanya kapsamında maaşı 1.499 TL’ye kadar olan emekliler 1.000 TL’ye; 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alan emekliler ise 1.300 TL’ye varan nakit promosyon avantajından yararlanabilecek. Emekli maaşı 2.500 TL ve üzeri olan emekliler ise 1.600 TL’ye varan tutarda nakit promosyon alabilecek.

İşte diğer bankaların promosyon ödemeleri…

HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?

ZİRAAT BANKASI:

Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

HALKBANK

Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

VAKIFBANK

Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

İŞ BANKASI

Maaşını taşıyanlara 750, 875, 1.000 lira.

YAPI KREDİ

Maaşa göre 1.000, 1.250, 1.500 lira.

GARANTİ BBVA

Ek ürün koşulu olmadan, maaşa göre 800, 1.000, 1.200 lira.

AKBANK

31 Mart'a kadar maaşını taşıyanlara 850, 1.050, 1.250 lira.

ING

Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

ŞEKERBANK

Maaşını taşıyanlara 700, 1.000, 1.300 lira. Ayrıca 1.500 liralık kredi kartı alışverişine 300 lira bonus.

DENİZBANK

Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

FİBABANKA

Maaşa göre 500, 625, 750 lira.