Emeklilere müjde, zam geldi! 2000 TL ödeniyor, başvuran herkes alıyor, bugün başladı...

İş Bankası, düzenlediği yeni kampanya ile 8 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında SGK emekli maaşını taşıyarak 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren emekli müşterilerine 2.000 TL’ye varan promosyon alma imkânı sunuyor.
EMEKLİLERE PROMOSYON ÖDEMESİ
8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL’den düşük maaşlar için 1.750 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 1.875 TL ve 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL nakit promosyon ödemesi alıyor.
AİDATSIZ KULLANILACAK
Promosyon ayrıcalığının yanı sıra SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için de ücret ödemiyor. Üstelik, İşCep ve İnternet Şubesinden ücretsiz para transferi ayrıcalıkları, emekli müşterilere özel dönemsel kredi ve mevduat kampanyaları gibi birçok fırsattan yararlanabiliyor.
EMEKLİ MAAŞI NASIL TAŞINIR? EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
Şubeye gitmeden İşCep, İnternet Şubesi, Telefon Şubesi aracılığı ile ya da İş Bankası şubelerine uğrayarak emekli maaşını İş Bankası'na taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaşınızı farklı bir bankadan yada PTT aracılığı ile alıyorsanız ve maaşınızda hiçbir bloke bulunmuyorsa, maaş taşıma ve promosyon başvurusu işlemleriniz için şubelere başvurmanıza gerek bulunmuyor.
Şubeye gitmeden İşCep ve İnternet Şubesi maaş taşıma ve promosyon başvurusu için takip edilecek adımlar:
İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme
İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu
İnternet Şubesi > Başvuru - Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme
İnternet Şubesi > Başvuru - Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu
Ayrıca şubeye gitmeden, e-Devlet’ten banka değişikliği işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. e-Devlet’e İnternet Şubesi ve İşCep aracılığıyla herhangi bir şifreye gerek duymadan giriş yapabilirsiniz. Maaş taşıma işleminiz ardından İşCep, İnternet Şubesi, Telefon Şubesi ve İş Bankası şubeleri aracılığı ile talimatlarınızı hızlıca verebilirsiniz.
EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIYOR?
Yeni emekli olacaklar;
SSK veya Bağkur’dan emekli olacaklar ise SGK İl Müdürlüklerine şahsen başvurarak İş Bankası’nı tercih edebilir.
Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar ise, çalışmakta oldukları kuruma verecekleri dilekçede maaş ödemelerine aracılık edecek banka olarak İş Bankası’nı seçebiliyor.
Bu işlemlerin ardından yapılması gereken, İşCep, İnternet Şubesi veya İş Bankası şubeleri aracılığıyla emekli maaşını İş Bankası'ndan almak istediği hesabı belirlemek için talimat vermek ve promosyon başvurusunda bulunmak. Not: Yeni emekli olan kişilerin ilk maaş, ikramiye ve diğer ödemeler adı altında İş Bankası'na gönderilen ödemelerini almak üzere öncelikle şubelere müracaat etmesi gerekiyor.