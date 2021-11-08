Emeklilere müjde, zam geldi! 2000 TL ödeniyor, başvuran herkes alıyor, bugün başladı...

EMEKLİLERE PROMOSYON ÖDEMESİ

AİDATSIZ KULLANILACAK

Promosyon ayrıcalığının yanı sıra SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için de ücret ödemiyor. Üstelik, İşCep ve İnternet Şubesinden ücretsiz para transferi ayrıcalıkları, emekli müşterilere özel dönemsel kredi ve mevduat kampanyaları gibi birçok fırsattan yararlanabiliyor.

EMEKLİ MAAŞI NASIL TAŞINIR? EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Şubeye gitmeden İşCep, İnternet Şubesi, Telefon Şubesi aracılığı ile ya da İş Bankası şubelerine uğrayarak emekli maaşını İş Bankası'na taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli maaşınızı farklı bir bankadan yada PTT aracılığı ile alıyorsanız ve maaşınızda hiçbir bloke bulunmuyorsa, maaş taşıma ve promosyon başvurusu işlemleriniz için şubelere başvurmanıza gerek bulunmuyor.

Şubeye gitmeden İşCep ve İnternet Şubesi maaş taşıma ve promosyon başvurusu için takip edilecek adımlar:

İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme

İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu

İnternet Şubesi > Başvuru - Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme

İnternet Şubesi > Başvuru - Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu

Ayrıca şubeye gitmeden, e-Devlet ’ten banka değişikliği işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. e-Devlet’e İnternet Şubesi ve İşCep aracılığıyla herhangi bir şifreye gerek duymadan giriş yapabilirsiniz. Maaş taşıma işleminiz ardından İşCep, İnternet Şubesi, Telefon Şubesi ve İş Bankası şubeleri aracılığı ile talimatlarınızı hızlıca verebilirsiniz.