Emeklilere müjde, zam geldi! 1750 lira ve...

Milyonlarca emekli bekliyordu, iyi haber geldi. Belli oldu ve tek tek duyuruldu. Ödeme miktarı 1750 liraya çıkarıldı. Emekli, dul ve yetim... Hepsi için geçerli. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, TEB, YapıKredi ve diğer bankalar açıkladı. Bankalar adeta birbiriyle yarışıyor. Yeni emekli olanlar da yararlanıyor. Promosyon imkanı devam ediyor. Ödenen promosyon miktarı da her geçen gün artıyor. Emekli promosyonunda miktar 1750 TL'ye kadar yükseldi. Bankalar emekli vatandaşlar için promosyon dışında da çeşitli fırsatlar sunuyor. Tüm ATM'lerden para çekme, ücretsiz havale-EFT, kredi kartı aidat muafiyeti, kredi ve mevduata özel faiz oranı gibi imkanlar emeklileri bekliyor. Peki en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekliler maaşlarını nereden alırlarsa daha kazançlı oluyor?

Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Milyonlarca emekli, dul ve yetimi çok yakından ilgilendiriyor. Bankalar bankalar yarış halinde. Bütün emekliler yararlanabiliyor. Ziraat Bankası Denizbank , gibi bankalar, maaşa göre en az 500, 625, 750 lira öderken; yüksek promosyon vaat eden kampanyalar son dönemde arttı. Ödeme miktarları bin 750 liraya kadar çıktı.

YAPIKREDİ 1750 TL PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR

Dev banka emekli vatandaşlar için harekete geçti. Promosyon ödemelerinde miktar yükseltildi. 1 Nisan itibarı ile başladı. Yeni emekli olanlar ya da maaşını YapıKredi'ye taşıyanlara 1750 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Emekliler için uygulananan kampanya 31 Mayıs tarihine kadar geçerli. Herhangi bir ek koşul bulunmuyor. Bütün emekliler yararlanabiliyor.

1.750 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerden yapılabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanıyor ve tek bir promosyon ödemesi yapılıyor.

ARKADAŞINI GETİRENE 150 TL ÖDEME

Bankalar emekli vatandaşlar için adeta yarışta. Emeklilerin maaş müşterisi olmasını sağlamak için promosyon dışında çeşitli kampanyalar da düzenleniyor. Bunlardan bir yenisi ise Garanti BBVA tarafından hayata geçirildi. Maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 1.500 lira promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca arkadaşını maaş müşterisi yapan emeklilere bir arkadaş için 150 TL ek ödeme yapılıyor. Sayı sınırı bulunmuyor. Emekli maaşını Garanti'ye taşıyanlardan EFT ve have ücreti de alınmıyor.