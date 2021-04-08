Emeklilere müjde, zam geldi! 1750 lira ve...

Milyonlarca emekli, dul ve yetimi çok yakından ilgilendiriyor. Bankalar bankalar yarış halinde. Bütün emekliler yararlanabiliyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, gibi bankalar, maaşa göre en az 500, 625, 750 lira öderken; yüksek promosyon vaat eden kampanyalar son dönemde arttı. Ödeme miktarları bin 750 liraya kadar çıktı.
YAPIKREDİ 1750 TL PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR
Dev banka emekli vatandaşlar için harekete geçti. Promosyon ödemelerinde miktar yükseltildi. 1 Nisan itibarı ile başladı. Yeni emekli olanlar ya da maaşını YapıKredi'ye taşıyanlara 1750 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Emekliler için uygulananan kampanya 31 Mayıs tarihine kadar geçerli. Herhangi bir ek koşul bulunmuyor. Bütün emekliler yararlanabiliyor.
1.750 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerden yapılabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanıyor ve tek bir promosyon ödemesi yapılıyor.
ARKADAŞINI GETİRENE 150 TL ÖDEME
Bankalar emekli vatandaşlar için adeta yarışta. Emeklilerin maaş müşterisi olmasını sağlamak için promosyon dışında çeşitli kampanyalar da düzenleniyor. Bunlardan bir yenisi ise Garanti BBVA tarafından hayata geçirildi. Maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 1.500 lira promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca arkadaşını maaş müşterisi yapan emeklilere bir arkadaş için 150 TL ek ödeme yapılıyor. Sayı sınırı bulunmuyor. Emekli maaşını Garanti'ye taşıyanlardan EFT ve have ücreti de alınmıyor.
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?
AKBANK: 850, 1.050, 1.250 lira.
DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.
FİBABANK: 500, 625, 750 lira.
GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.
HALKBANK: 500, 625, 750 lira.
ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira. 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek bin 800, toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.
İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.
QNB FİNANSBANK: 1.000, 1.300, 1.600 lira.
ŞEKERBANK: 650, 800, 1.000 lira. Ayrıca maaş aralıkları ve kredi kartı harcamalarına göre 1.600 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor. 1.500 TL’lik kredi kartı harcamalarına karşılık 300 TL bonus kazanma şansı.
VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.
YAPI KREDİ: 1.000, 1.250, 1.500 lira.
ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.