Emeklilere müjde! Zam geldi, 1.750 TL'ye çıktı, karşılıksız ve tek seferde...

Milyonlarca emekliye güzel haber! Geri ödemesiz 1.750 TL veriliyor. Başvuru yapanlar yararlanıyor. Sacece emekliler değil aynı zamanda dul ve yetim aylığı alanlarda bu ödemelerden faydalanabiliyor.
Bankalar emekli vatandaşlar için adeta yarış halinde. Promosyon ödemelerinin yanı sıra bankalar tarafından emeklilere çeşitli kolaylıklar da sağalanıyor. Promosyon ödemeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
2017 yılının Mart ayı ile birlikte emekliler için önemli bir ek gelir imkanı sağlandı. Kamu bankalarıyla birlikte özel bankalardan maaşını alan emekliler için de promosyon ödemeleri başlatıldı. Bankaların SGK ile yaptığı anlaşma kapsamında milyonlarca emekli, maaşlarını anlaştıkları bankadan alma taahhüdü vererek bankalardan promosyon alabiliyor. Emekliler ilk promosyonlarını 2017 yılının Mart ayında aldılar.
Bu dönemde ilk promosyonu 2017 yılında alan emekliler ikinci promosyonlarını da geçen yıl almışlardı. Daha sonra 2018 yılında alanlar bu yıl 2019 yılında alanlar ise 2022'de ikinci promosyonlarını alacak. Yeni promosyon için emeklilerin bankaya gidip 3 yıl geçerli promosyon sözleşmesi imzalaması gerekiyor.
ŞEKERBANK'TAN EMEKLİLERE 1.750 TL
Şekerbank emekliler için harekete geçti. Promosyon ödemeleri 1.600 TL'den 1750 TL'ye yükseltildi. Maaş aralıklarına göre 0-1.499 TL aralığında maaş alanlara 1.250 TL, 1.500 TL-2.499 TL aralığında maaş alanlara 1.500 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaş alan emeklilere ise 1.750 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Promosyon ödemesinden, emekli maaşını üç yıl Şekerbank'tan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanıyor. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlıyor.
Birden fazla maaş ödemesi alıp, bu maaşları için promosyon talebinde bulunulması durumunda maaşların toplamı dikkate alınarak tek bir promosyon ödemesi yapılıyor
Sunulan promosyon rakamları 30.09.2021 tarihine kadar geçerli olacak.
EMEKLİ PROMOSYON 2021 ÖDEME MİKTARLARI
YAPI KREDİ: Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler, bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.750 TL, 1.500-2 bin 500 TL arasındaysa 1.500 TL, 1.500 TL'ye kadarsa 1.200 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.
AKBANK: Emekliler 30 Eylül 2021 tarihine kadar maaşını Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt ederek 1.750 TL’ye varan promosyon alabiliyor. Alınan maaş miktarına göre promosyon ödemeleri 1.200, 1.500, 1.750 lira olarak yapılıyor.
QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira.
GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.
HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.
İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.
ING: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.
FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 1.050, 1.300, 1.550 lira. 1.000 liralık kart alışverişine de 200 lira bonus.