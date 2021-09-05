Emeklilere müjde! Zam geldi, 1.750 TL'ye çıktı, karşılıksız ve tek seferde...

Zam geldi. Ödeme miktarı arttı. Başvuran alıyor. Karşılıksız olarak veriliyor. Geri ödeme ya da faiz söz konusu değil. Dev banka emekliler için harekete geçti. Ödenen miktar yükseltildi. Maaşını Şekerbank'a taşıyan emekliler 1.750 TL'ye varan promosyon ödemesi alıyor. Emekliler ayrıca 3 ay ertelemeli kredi kullanabiliyor. Ücretsiz havale ve EFT imkanı, banka şubelerinde öncelik gibi pek çok avantaj emeklileri bekliyor.

Milyonlarca emekliye güzel haber! Geri ödemesiz 1.750 TL veriliyor. Başvuru yapanlar yararlanıyor. Sacece emekliler değil aynı zamanda dul ve yetim aylığı alanlarda bu ödemelerden faydalanabiliyor.

Bankalar emekli vatandaşlar için adeta yarış halinde. Promosyon ödemelerinin yanı sıra bankalar tarafından emeklilere çeşitli kolaylıklar da sağalanıyor. Promosyon ödemeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

2017 yılının Mart ayı ile birlikte emekliler için önemli bir ek gelir imkanı sağlandı. Kamu bankalarıyla birlikte özel bankalardan maaşını alan emekliler için de promosyon ödemeleri başlatıldı. Bankaların SGK ile yaptığı anlaşma kapsamında milyonlarca emekli, maaşlarını anlaştıkları bankadan alma taahhüdü vererek bankalardan promosyon alabiliyor. Emekliler ilk promosyonlarını 2017 yılının Mart ayında aldılar.