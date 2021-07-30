Emeklilere müjde! Zam geldi, 1.750 TL'ye çıktı

Bankaların SGK ile yaptığı anlaşma kapsamında milyonlarca emekli, maaşlarını anlaştıkları bankadan alma taahhüdü vererek bankalardan promosyon alabiliyor.
Emekli, dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar için promosyon fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de imkandan yararlanıyor. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, bazıları da otomatik fatura talimatı ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek promosyon veriyor.
YAPIKREDİ 1750 TL PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR
Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.
Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler, bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.750 TL, 1.500-2 bin 500 TL arasındaysa 1.500 TL, 1.500 TL'ye kadarsa 1.200 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.
Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi mobil, Yapı Kredi bireysel internet şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret almıyor.
Yapı Kredi emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay 'hoş geldin faizi' avantajlarından faydalanırken aynı zamanda bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlardan yararlanabiliyor. Ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve havale) imkanından da faydalanabiliyor.
ARKADAŞINI GETİRENE 150 TL ÖDEME
Garanti BBVA, 'Emekli Arkadaşını Davet Et' kampanyasıyla emekli arkadaşlarını maaşını taşıması için davet eden mevcut emekli maaş müşterilerine her davet için 150 TL nakit ek promosyon veriyor.
Garanti BBVA'nın açıklamasına göre, farklı bir bankadan emekli maaşını alan emekliler, maaşını Garanti BBVA'ya taşımaları durumunda 1.500 liraya varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
Banka, ayrıca başlattığı kampanya kapsamında emekli arkadaşlarını maaşını taşıması için davet eden mevcut emekli maaş müşterilerine her davet için 150 TL nakit ek promosyon veriyor. Garanti BBVA'nın hem mevcut emekli maaş müşterileri hem de yeni emekli maaş müşterileri kazanmaya devam ediyor.
Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 1.000 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.250 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 1.500 TL nakit promosyon ödemesi yapacak.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Banka maaşlara göre 500 lira, 625 lira ve 750 lira promosyona ek olarak sırasıyla 350 lira, 425 lira ve 500 lira ödeme yapıyor. Böylece toplamda 850 lira, 1.050 lira ve 1.250 lira promosyon imkanı veriyor. 30 Nisan’a kadar süren kampanya kapsamında, Akbank, SGK emekli maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekme imkanı sunuyor.
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Maaşı 1.500 liraya kadar olana 1.000 lira, 1.500-2.500 lira maaşa 1.300 lira, maaşı 2.500 liranın üstünde olana da 1.600 lira promosyon veriyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
1.500 liradan düşük maaş için 750 lira, 1.500-2.500 lira maaşa 875 lira, 2.500 lira maaşın üzerine ise 1.000 lira promosyon veriyor.
ING EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Bir aylık net gelir 1.500 TL’ye kadarsa 675 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 850 TL, 2.500 TL’nin üzerinde ise 1.000 TL nakit promosyon ödüyor. Kampanya 30 Nisan’a kadar sürüyor.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Aylık 1.500 liranın altında maaşa 675 lira, 1.500-2.500 lira maaş alana 850 lira, 2.500 lira maaşın üzerine ise 1.000 lira ödeme yapıyor. Kampanya 31 Aralık’a kadar geçerli.
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Maaşa göre 1.300 TL ’ye varan promosyon imkanından yaralanabilen banka müşterileri ayrıca sektör ayrımı olmaksızın koşulsuz olarak 1.500 TL ’lik kredi kartı harcamalarına karşılık 300 TL bonus kazanıyor.
FIBABANKA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Maaşı 1.500 liraya kadar olana 500 lira, 1.500-2.500 lira olan maaşa 625 lira, 2.500 liranın üzerindeki maaşa da 750 lira promosyon ödüyor.
EMEKLİ İSTEDİĞİ AN DİĞER BANKAYA GEÇEBİLİYOR
SGK ile protokol üç yıllığına 2017'de yapılmıştı. Daha iyi bir avantaj çıkarsa üç yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebiliyor.
Bunun için maaş aldığı ve geçiş yapacağı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.