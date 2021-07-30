Emeklilere müjde! Zam geldi, 1.750 TL'ye çıktı

Emekli, dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar için promosyon fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de imkandan yararlanıyor. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, bazıları da otomatik fatura talimatı ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek promosyon veriyor.

YAPIKREDİ 1750 TL PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR

Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler, bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.750 TL, 1.500-2 bin 500 TL arasındaysa 1.500 TL, 1.500 TL'ye kadarsa 1.200 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Yapı Kredi, SSK , Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 'ndan emekli müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi mobil, Yapı Kredi bireysel internet şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret almıyor.

Yapı Kredi emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay 'hoş geldin faizi' avantajlarından faydalanırken aynı zamanda bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlardan yararlanabiliyor. Ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve havale) imkanından da faydalanabiliyor.