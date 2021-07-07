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Emeklilere müjde! Ve tarih belli oldu

Emeklilere müjde! Ve tarih belli oldu Milyonlarca emekli merakla bekliyordu. Ve emekli ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu. Bakan Bilgin duyurdu.
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