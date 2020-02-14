Emeklilere maaş şoku! Gören şaşkına döndü, SGK robotu hesabı tutmadı...

Çalışanlar daha fazla maaş almak için emekliliklerini 2020 yılına ertelemişlerdi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) emekli maaşı hesaplama robotunda hesaplarını da yaptılar. SGK robotunda en son 2019 parametrelerine göre yapan vatandaşlar Şubat 2020’de bağlanan emekli maaşlarını görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Maaşlarında en az 100 lira kayıpları var.

Şubat ayı itibarı ile maaşları bağlanmaya başlanan emekliler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Niye mi? Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Emekli Maaşı hesaplama robotunda hesaplarını en son 2019 parametrelerine göre yapan vatandaşlar Şubat 2020’de bağlanan reel emekli maaşlarını görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır'ın yazısına göre...

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır yazısında şunları dile getirdi... Gelin anlatayım size bu bağlanan emekli maaşları niye düşük bundan sonra niye düşük olacak?Vatandaşın sigortalılık hizmeti yalnızca 4/a yani SSK’ya tabi geçtiyse, engelli değilse, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hizmet birleştirmesi yok ise emeklilik hesaplamasını yapan SGK Robotu, sigortalının o yıl emekli olacak şekilde emekli aylığı hesaplamasını yapar. 2020 yılında emekli olacaksanız,2019 yılı ve geçmiş yılların zamlarını dikkate almaz, kurgulama 2020 yılı emekli olacaksınız gibi çalıştırılır.Bir çok sigortalı arşiv yapmış, geçmiş yıllardaki aylık bağlamaları ve tutarları arşivinde saklamış,2020 yılında ise emekli olmamasına rağmen 2019 yılı zamlarını ekleyerek,2020 yılı zamlarını da eklemesini yaparak sonuca ulaşmaya kalksa da yanıldılar.

ÖRNEK:

YIL GÜN ABO GÖSTERGE/KAZANÇ 1999 3203 73,60% 11875 2008/09 3090 65% 935,08 2008/10 3010 51,68% 4.704,71 9303

Yukarıdaki tabloyu dikkate aldığımızda sigortalının 2019 sonu emekli olmaması,2020 yılı avantajlı emekli olacağım diyerek beklemesinden dolayı emekli aylığı kaybı var mı sorusuna cevabı aşağıdaki tablo da bakıp göreceğiz.

YIL GÜN ABO GÖSTERGE/KAZANÇ 1999 3203 73,60% 11875 2008/09 3090 65% 935,08 2008/10 3010 51,68% 5.261,75 9303

Tablo 1:

2019 yılında emekli olan sigortalıya 2019 yılı zamları+2020 yılı zammı verilerek ek ödeme dahil bağlanacak emekli maaşı 2.989 TL

Tablo 2:

2020 yılında emekli olması halinde GH henüz etkilemese bile 2020 yılı zammı ilave olmak üzere ve ek ödeme dahil 2.889 TL olacak.

Bu örnekte ki sigortalının aylık kaybı ek ödeme dahil 100 TL oldu.

Yani özetle; 2020 yılına emekliliğini öteleyen,2019 yılında kazandığı emeklilik hakkını pas geçenler, kendi kalelerine gol attılar.

Kanunlar değişiyor, sistemler bunlara göre güncelleniyor özetle ezberler bozuluyor.

Bundan sonra emekli olacaklar, emekli olmaya karar verecekler sözüm sizlere;

Özellikle her yılın eylül ayından sonra açıklanacak enflasyon ve gelişme hızına göre planlamalarınızı yapın. Aynı yıl içinde mi yoksa bir sonraki yıl mı emekli olmak avantajlı olacak hesabınızı kitabınızı yapın ya da bir bilene danışın…