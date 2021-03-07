Emeklilere kötü haber! Maaşlar kesiliyor, SGK tespit ediyor

Çok sayıda kişiyi ilgilendiriyor. Emeklilik hakkı iptal ediliyor. Ödenen maaşlar faizi ile birlikte geri alıyor. Para iadesi yapılmıyor. SGK tespit ediyor. Çok büyük bir risk! Bu yöntemi kullananlar ortaya çıkarılıyor. Fiili olarak çalışmamasına rağmen 'bir yerden sigortalı gösterilenler' herkes için geçerli. SGK bu yola başvuran kişileri eninde sonunda tespit ederek prim günlerini iptal ediyor. Ödenen primler de iade edilmiyor. Üstelik bu yılla emeklilik hakkı kazananların sonradan tespit edildiğinde hem emeklilikleri iptal oluyor hem de bu güne kadar ödenmiş maaşları faiziyle geri isteniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışmadığı halde, kendini bir iş yerinde çalışıyor gibi göstererek SGK primi ödeyenler için harekete geçti. Emekilik hakkı kazananlar bu şekilde prim ödediyse bu hakkı kaybediyor. SGK tarafından ödenen emekli aylığı ise faizi ile birilkte geri alınıyor.

Sigortanın geçerli olması için fiili çalışma şartı bulunuyor. Sadece hatır için yapılan sigortalar tespit edildiğinde siliniyor. Aman dikkat. Paranız da zamanınız da yanmasın. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem hileli sigortanın tehlikelerini yazdı. Erdem, "Fiilen çalışmayan kimseleri iş yerinizde çalışıyormuş gibi bildirmeyin. Sonuçta primler silindiği gibi siz de ceza alırsınız." dedi.

YASADA DETAYLAR VAR

5510 sayılı kanunun 96'ncı maddesinde, "Kurumca fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu kanun kapsamındaki her türlü ödemeler; kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden itibaren hesaplanacak olan kanuni faiziyle birlikte, ilgililerin kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır" hükmü yer alıyor.