Emeklilere güzel haber! Zam geldi, 1600 lira ödenecek...

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi ve belli oldu. Bankalar da resmen duyurdu. Maaşa göre en az 500 lira ve 1600 liraya varan promosyon fırsatı sunuluyor. Bankalar tek tek açıklıyor. Emeklileri yakından ilgilendiren bankaların promosyon yarışında rekabet kızıştı. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma sözü veren emekliler bin 600 liraya varan promosyon alıyor.
TEB'DEN EMEKLİLERE 1600 TL PROMOSYON
Türk Ekonomi Bankası (TEB), emeklilere yönelik yeni kampanyası ile maaşını TEB’e taşıyanlara 1.600 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. TEB, 1 Şubat tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB’e taşıyan müşterilerine yönelik yeni emekli kampanyasını başlattı. Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB’den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek.
EN AZ 1000 LİRA ÖDENECEK
Kampanya kapsamında maaşı 1.499 TL’ye kadar olan emekliler 1.000 TL’ye; 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alan emekliler ise 1.300 TL’ye varan nakit promosyon avantajından yararlanabilecek. Emekli maaşı 2.500 TL ve üzeri olan emekliler ise 1.600 TL’ye varan tutarda nakit promosyon alabilecek.
EFT VE HAVALEDEN ÜCRET ALINMIYOR
Emekli müşterileri için özel müşteri hizmet hattı bulunan TEB, emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yapacakları EFT ve havale işlemlerinden ücret almıyor. TEB Şubeleri’nde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faiz ve ATM’lerden yüksek çekim limiti, TEB’in emeklilere özel paketinde yer alan diğer hizmetleri arasında yer alıyor.
Şubat ayı içerisinde TEB emekli dünyasına katılan müşteriler ayrıca TEB kredi kartlarına başvuru yapması durumunda da onaylanan kredi kartları ile yapacakları market harcamalarında 300 TL’ye varan indirim hakkı kazanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler şubeyi ziyaret etmelerine gerek kalmadan mobil ya da internet şubeden başvurularını yapabilirler.
YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?
3 yıl aynı bankada kalma sözü veren emeklilere bankalar yüksek tutarlarda bir kereye mahsus ödeme yapıyor. Promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor. Banka promosyonları 12 milyon emekli için önem taşıyor. Çoğu banka yaptığı promosyon kampanyalarıyla emeklinin dikkatini çekmeye çalışıyor ve banka müşterisi olması için yarışıyor. Hatta maaş hesabına otomatik ödeme talimatı vermek, emekli bir tanıdığını getirmek gibi yöntemler de emekli promosyonunu artırıyor. Genel olarak bankalar emeklinin maaş müşterisi olması durumunda promosyon tutarını emekli maaşı aralığına göre belirliyor.
EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN TAAHHÜT
3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler ve yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirim yapması yeterli. Hemen hesap açılıyor.
Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Buna karşılık yeni geçtiği bankadan da kampanyalı daha yüksek promosyonu peşin alıyor. Promosyon için emeklilerin yazılı olarak ‘3 yıl maaşımı sizden alacağım’ taahhüdü vermesi yeterli.
EMEKLİ PROMOSYONU 500 LİRADAN BAŞLAYIP 1600 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
Yeni sözleşme dönemi gelen emekliler bankalarını seçerek fırsatlardan yararlanabiliyor. Maaş taahhüdü olan emeklilere bankalar kesenin ağzını açıyor. Emekli promosyonu tutarları 1.600 TL'ye kadar çıktı. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı daha yüksek miktarlardan da ödeyebiliyor. 2018 yılında promosyon alanların taahhütleri 2021 yılında bitiyor. Emekli maaşı için hangi ay taahhüt verdiyse, o tarihten sonra yeniden başvuru yapılabilecek.
EMEKLİLERE SUNULAN DİĞER AYRICALIKLAR
Bankaların maaş müşterisi olan emekliler, Türkiye genelindeki tüm banka ATM’lerinden masrafsız olarak para çekebiliyor ve bakiye sorgulayabiliyor. Kredi kartı harcamalarına göre promosyon ödemesi miktarları da artıyor. Bazı bankalar promosyona avantajına ek olarak 3 ay ertelemeli nakit desteği fırsatı da sağlıyor. Ayrıca, emeklilerin tüm mevduat hesapları ile gerçekleştirecekleri tasarruflar için avantajlı faiz oranları da sunulan hizmetler arasında. Emekliler seçecekleri bankaların sunduğu imkanlara göre, hesap işletim ücretinden de muaf oluyor. Öyle ki, bazı bankalar Emekli Destek Hattı ile tüm bankacılık işlemleri için 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı. Maaş müşterisi emeklilerin sağlık sorunları olması durumunda ise maaşları bankalar tarafından adrese teslim bile ediliyor.
BANKALAR NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?
TEB: 1000, 1300, 1600 lira.
AKBANK: 850, 1.050, 1.250 lira.
VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.
YAPI KREDİ: 1.000, 1.250, 1.500 lira.
HALKBANK: 500, 625, 750 lira.
ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.
DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.
FİBABANK: 500, 625, 750 lira.
GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.
ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira. 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek bin 800, toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.
İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.
QNB FİNANSBANK: 1.000, 1.300, 1.600 lira.
ŞEKERBANK: 650, 800, 1.000 lira. Ayrıca maaş aralıkları ve kredi kartı harcamalarına göre 1.600 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor. 1.500 TL’lik kredi kartı harcamalarına karşılık 300 TL bonus kazanma şansı.