Emeklilere güzel haber! Zam geldi, 1600 lira ödenecek...

Milyonlarca emekli için güzel haber geldi ve resmen duyuruldu. Harekete geçildi, zam yapıldı. 1600 lira verilecek. Bankalar tek tek duyuruyor. Emeklilere verilen promosyonlarda yarış kızıştı. 1 Şubat tarihinden itibaren emekli olan vatandaşlar ve 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar, maaşlarına göre 500 liradan başlayıp 1600 liraya varan promosyon alacak. Ödemeler 3 yıl için nakit olarak yapılıyor. Peki emekliler ne kadar promosyon alacak, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, yüksek emekli promosyonu nasıl alınır, emekli promosyonu almak için şartlar neler? İşte maaşa göre bankaların verdiği promosyon tutarları...

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi ve belli oldu. Bankalar da resmen duyurdu. Maaşa göre en az 500 lira ve 1600 liraya varan promosyon fırsatı sunuluyor. Bankalar tek tek açıklıyor. Emeklileri yakından ilgilendiren bankaların promosyon yarışında rekabet kızıştı. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma sözü veren emekliler bin 600 liraya varan promosyon alıyor.

TEB'DEN EMEKLİLERE 1600 TL PROMOSYON

Türk Ekonomi Bankası (TEB), emeklilere yönelik yeni kampanyası ile maaşını TEB ’e taşıyanlara 1.600 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. TEB, 1 Şubat tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB’e taşıyan müşterilerine yönelik yeni emekli kampanyasını başlattı. Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB’den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek.

EN AZ 1000 LİRA ÖDENECEK

Kampanya kapsamında maaşı 1.499 TL’ye kadar olan emekliler 1.000 TL’ye; 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alan emekliler ise 1.300 TL’ye varan nakit promosyon avantajından yararlanabilecek. Emekli maaşı 2.500 TL ve üzeri olan emekliler ise 1.600 TL’ye varan tutarda nakit promosyon alabilecek.

EFT VE HAVALEDEN ÜCRET ALINMIYOR

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmet hattı bulunan TEB, emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yapacakları EFT ve havale işlemlerinden ücret almıyor. TEB Şubeleri’nde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine yüksek faiz ve ATM’lerden yüksek çekim limiti, TEB’in emeklilere özel paketinde yer alan diğer hizmetleri arasında yer alıyor.

Şubat ayı içerisinde TEB emekli dünyasına katılan müşteriler ayrıca TEB kredi kartlarına başvuru yapması durumunda da onaylanan kredi kartları ile yapacakları market harcamalarında 300 TL’ye varan indirim hakkı kazanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler şubeyi ziyaret etmelerine gerek kalmadan mobil ya da internet şubeden başvurularını yapabilirler.