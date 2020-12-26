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Emeklilere güzel haber! Flaş SGK'ya prim borcu kararı...

AA |  26 Aralık 2020 Cumartesi - 10:34 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 10:34

Milyonlarca emekli için emsal olacak karar. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), emekliye 15 yıl öncesinden prim borcu çıkaran Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) haksız buldu.


KDK emekliye 15 yıl öncesinden çıkarılan prim borcunu haksız buldu. KDK'den yapılan açıklamaya göre, kuruma başvuru yapan bir vatandaş,  SGK'nin kendisine 15 yıl öncesinden 1800 lira borç çıkardığını ve faiziyle  beraber 19 bin lira istediğini belirtti. Başvurucu, mal varlığına e-haciz konulduğunu, duruma itiraz ettiğinde  ise emekli hesabı üzerinden blokenin kaldırılarak maaşından kesinti yapıldığını  ifade etti.
 
 SGK'nin ödemeyi yaptığına dair dekont istediğini, kendisinin ise bunca  yıldır dekontları saklamadığını ve bankaların 10 yılın ardından dekontları  tutmadığı için kopyasını temin edemediğini belirten başvurucu, KDK'den daha önce  ödediği borcundan dolayı yapılan kesintilerin iadesini ve aylığı üzerindeki  kesintiye son verilmesini istedi.Bunun üzerine KDK, SGK'den konuyla ilgili bilgi istedi. SGK'den gelen yazıda, borcun ödendiğine ilişkin kanıt olmadığı ve  cebri icra kesintisine 15 gün içinde itiraz edilmediği için kararın kesinleştiği  belirtildi.  Konuyu değerlendiren KDK, yaptığı araştırma, inceleme ve mevzuat  taramasının ardından tavsiye kararı verdi.
 
Tavsiye kararında, söz konu borcun ödendiğine ilişkin ispat yükünün  her ne kadar borcu ödediğini iddia eden kişiye ait olsa da prim borcunun zaman  aşımına uğradığı kaydedildi. Borç halinin ilgili idare tarafından gözetilmesi gerektiği, ödeme emri  gönderilerek kesintiye başlanmasının hakkaniyetle bağdaşmayacağı vurgulanan  kararda, başvuranın emekli aylığından yapılan cebri icra işleminin geri alınması  tavsiye edildi.
 

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