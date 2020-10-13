Emeklilere ek ödeme: 2 bin 500 lira...

Milyonlarca emekli bekliyordu ve belli oldu. Tek tek açıkladılar. 2 bin 500 liraya yükseldi. Emeklilere güzel haber geldi, taban tutarına zam için harekete geçildi. Bu ay emekli olanlar, ve 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar maaşa göre en az 500, 625, 750 lira alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak ayında maaşlara yapılacak zammı merakla beklerken, bankalar da promosyon yarışına başladı. Bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını yakından takip eden emekliler için promosyon miktarları 500 liradan başlıyor, 750 liraya kadar çıkabiliyor. Ek ödemelerle emeklinin cebine, 2 bin 550 lira da girebiliyor. Bankalar promosyonlarını açıkladı. Peki, Emekli ne kadar promosyon alacak? Emekli promosyon miktarını yükseltmek mümkün mü? Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? İşte taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlara bankaların verdiği promosyon tutarları...

Milyonlarca emekli, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor. Emekli ocak ayında alacağı zammı bekliyor. Durum böyle olunca bankaların promosyon yarışı da başladı. 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan alma sözü veren emekli promosyonu alıyor. Ödemeler 3 yıl için peşin yapılıyor. Yani, emekli maaşını taşıyanlar 3 yıl boyunca aynı bankada kalmak zorunda. Peki, Emekli ne kadar promosyon alacak? Emekli promosyon miktarını yükseltmek mümkün mü? Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? İşte bankaların emekliye verdiği promosyon tutarları...

EMEKLİ PROMOSYON MİKTARINI YÜKSELTMEK MÜMKÜN MÜ?

İlk kez 2017'de hayata geçen promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor. Banka promosyonları 12 milyon emekli için önemli. Bankalar da yaptıkları kampanyalarla emeklinin dikkatini çekmeye çalışıyor. Otomatik ödeme talimatı vermek, emekli bir tanıdığını getirmek promosyonu artırıyor. Promosyon tutarı ise emekli maaşına göre belirleniyor.

Emekli maaşı 1.500 ile 2.500 lira arasında olanlar en az 625, 2 .500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon alabiliyor. Kampanyalarla tutar artabiliyor.

EMEKLİ YENİDEN PROMOSYON BAŞVURUSU YAPABİLECEK

Yeni sözleşme dönemine yaklaşılırken bankalar kesenin ağzını açtı. Promosyon miktarları 1.300 TL'ye kadar çıktı. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor. 2017 yılında promosyon alanların taahhütleri 2020 yılında bitiyor. Emekli hangi ay taahhüt verildiyse, o tarihten sonra yeniden başvuru yapılabilecek.

YENİ EMEKLİ OLAN NE YAPACAK? Emeklilik başvurusu yapılırken maaş seçme imkanı var. Başvurunuzu yaparken promosyon tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüdünüzü verip ödemeyi alabilirsiniz.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU ÖDÜYOR?

AKBANK: 500, 625, 750 lira.

DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.

FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.

GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.

HALKBANK: 500, 625, 750 lira.

ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek bin 800, toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.

İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.

ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, emekli yakınını yönlendirenlere emekli başına 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus.

TEB: Maaşını taşıyıp 2 otomatik fatura talimatı verenlere 800, 1.000, 1.200 lira veriyor.

VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.

ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.