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Emeklilere bayram ikramiyesi tuzağı! Sakın o linki tıklamayın...
Milyonlarca emekli yarın bayram ikramiyelerini alacak. Yapılan zam ile 1100 lira olan ikramiyelerini almaya hazırlanan emeklilere SMS ile tuzak kuruyorlar. Siber dolandırıcılar, 6-7 Mayıs tarihlerinde emeklilere yapılacak olan bayram ikramiyesi ödemelerini fırsat bildi. Bayram ikramiyesi, emekli maaşı alan herkese hiçbir işlem yapılmadan ödenecek olmasına karşın, siber suçlular, vatandaşları kandırmak için “Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen onaylayın” SMS’leri gibi bir dizi dolandırıcılık yöntemini devreye soktu.