Emeklilere bankalardan promosyon müjdesi! Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler için promosyon fırsatı sürüyor. Bankalar milyonlarca emekli için düzenlediği kampanyalar ile hem promosyon hem de hizmet yarışına giriyor. Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte tüm detaylar...

Emekliler, dul ve yetimler Kurban Bayramı'na zamlı maaşları ve bayram ikramiyeleri cebinde girerken; promosyon fırsatı da sürüyor. Bankalar düzenlediği kampanyalarda hem promosyonda yarışıyor.

BANKALAR YARIŞIYOR Bankadan maaş alma süresi 3 yılı dolan emekliler ikinci promosyonlarını alacak. Bunun için bütün bankalar kampanya başlattı.

İşte bazı kampanyalar:

AKBANK: 500, 625, 750 lira veriyor. Şubede öncelikli hizmet, ücretsiz havale-EFT, kredi kolaylığı ve maaşı 2 gün erken çekme gibi imkanlar sunuyor.

ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, emekli yakınını yönlendirenlere emekli başına 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus imkanı var. Kart aidat muafiyeti, şubede işlem önceliği, ücretsiz havale-EFT imkanları sunuyor. VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. Emekliler, tek tuşla müşteri temsilcisine bağlanabiliyor. ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira veriyor.

DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor. Kredi kolaylıkları, indirim imkanları sunuyor.

FİBABANKA: 500, 625, 750 lira ödüyor.

GARANTİ BBVA: Ek ürün koşulu olmadan maaşa göre 800, 1.000, 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.

HALKBANK: 500, 625, 750 lira ödüyor. Maaşın tamamını şube ve ATM'lerden çekebilme imkanı, ücretsiz ve indirimli hizmetler sunuyor.

ING: 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.

İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira veriyor. Ücretsiz havale, EFT, kart imkanı, kredi ve mevduat kampanyaları sunuyor. (Takvim)