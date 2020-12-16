Emeklilere aile yardımı verilecek mi? Memur emeklilerinin gözü KPDK toplantısında!

Kamu personelinin sabırsızlıkla beklediği KPDK toplantısı bugün online olarak yapılacak. En son 15 Eylül’de yapılan KPDK toplantısına yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık yapması bekleniyor. Sözleşmeli personelin sorunlarının ana gündem konusu olacağı toplantıda emekliye aile yardımı konusunun da getirileceği tahmin ediliyor. Emekliye aile yardımı verilecek mi?

Emeklilere aile yardımı yapılacak mı? Milyonlarca kamu personeli ve emeklileri gözlerini KPDK toplantısına çevirdi. Saat 14.00’de onlinea olarak toplanacak. Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı en son sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uyularak yüz yüze 15 Eylül’de yapılmıştı.

Kamu Personel Danışma Kuruluna memur sendikalarının temsilcileri ile bakanlık yetkililerinin katılırken, hizmet kollarında yetkili sendikaların başkanları da toplantıya iştirak edecek.

KPDK TOPLANYOR!

Toplantıda sözleşmeli personelin sorunları gündeme alınacakken, sendikalar ek gösterge ve diğer kamu personelinin sorunlarını da gündeme taşıyacak. Emeklilerin aile yardımı alması ile ilgili önerin de gündeme getirileceği bekleniyor. Öneri kabul edilirse memurlar emekli olduktan sonra da aile yardımı almaya devam edecek.

Toplantıda Kovid 19 salgını sebebiyle kamu personeli için getirilen uygulamalar ve bundan sonra alınacak tedbirlerin de masaya gelmesi bekleniyor.

EMEKLİLERE AİLE YADIMI VERİLECEK Mİ?

Memurlar gibi memur emeklileri de aile yardımı desteğinden yararlanmak istiyor. Memur konfederasyonları tarafından gündeme getirilen bu talebin yeni yılda yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri ve 2 kez toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarının gündemlerine gelmesi ve karara bağlanması bekleniyor.

AİLE YARDIMI 2021 YILINDA NE KADAR OLACAK?

5 aylık yüzde 7.02 çıkan enflasyona göre, memurların Ocak artışı yüzde 6.02 çıkarken, Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak. Eş yardımı şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.02'lik orana göre 351,09 liradan 372,22 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 77,23 liradan 81,88 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,94 liraya yükselecek.

Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan memur, aylık 428 lira yerine 454 lira aile yardımı almaya başlayacak.