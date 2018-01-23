Emeklilere 600 lira

Bankalar emekliler için kıyasıya yarışıyor. Bazıları 450 liraya varan taban promosyon tutarını 600 liraya kadar yükseltti. Bazıları da ücretsiz hobi kursu, gençlere bankaya kazandırdığı her emekli için 150 lira ödeme, doğalgaz faturasında indirim, özel hizmet gibi imkanları devreye aldı.

