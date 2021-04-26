Emeklilere 5 bin TL! Başvuran alıyor

Emekli vatandaşlar için harekete geçildi. İsteyen emekliler 5 bin TL ödeme alıyor. Başvuru yapılması gerekiyor. Taahhüt şartı bulunuyor. Halkbank resmen duyurdu. Emeklilere özel kredi paketi hayata geçirildi. Halkbank'tan emeklilere mini kredi paketi. İşte başvuru koşulları ve gerekli şartlar...

Emekli vatandaşları ilgilendiren kredi kararı! Dev banka harekete geçti. Emeklilere uygun koşullarda kredi imkanı sunuluyor. Halkbank emeklilerin kullanımına sunulan kredi paketinin detaylarını paylaştı.

Maaşını Halkbank'a taşıyan ya da taşımayı taahhüt eden emekliler 5 bin TL kredi kullanabiliyor. Emekliler 5.000 TL’ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık yüzde 1,51 faiz oranı ve uygun geri ödeme koşulları ile kredi kullanabiliyor.

Emekliler kredi geri ödemelerini, aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, serbest ödemeli olarak seçebiliyorlar.

EMEKLİYE 750 TL PROMOSYON

Halkbank maaşını taşıyan emekli vatandaşlara ayrıca promosyon ödemesi de yapıyor. Alınan maaş miktarına göre değişen ödemeler 750 TL'ye kadar çıkıyor. 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıl taahhüt şartı bulunuyor.