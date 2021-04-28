Emeklilere 2 bin 200 lira ödenecek! Zam yapıldı

Milyonlarca emekli merakla bekliyordu. Sayılı günler kaldı. Ödeme miktarı netleşti. Sadece emekliler değil, dul ve yetim aylığı alanlar da zamlı ödemelerden faydalanacak. Paralar vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. Toplamda 2 bin 200 lira ödeme yapılacak. Emeklilerin bayram ikramiyelerine ilk kez zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikramiyelere enflasyon oranında zam yapılacağını açıklamasının ardından, emekliler ellerine ne kadar para geçeceğini araştırmaya başladı. Enflasyon oranına göre zam yapılması durumunda 85 liralık bir artış söz konusu olacaktı. Erdoğan yaptığı açıklamada bu miktarın 100 TL olarak, emeklilerin bayram ikramiyelerine yansıyacağını açıkladı. Böylece Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilerin cebine 2200 lira bayram ikramiyesi girecek. Yeni emekliler de bayram ikramiyesinden yararlanacak. Ölüm aylığı alanlar ise 275 lira ime 825 lira arasında ikramiye alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , emekliye verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 lira olacağını açıkladı. İkramiye tutarı Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artırıldı. Ocakta bir önceki 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti. Buna göre; ikramiye bin liradan bin 83 lira 60 kuruşa çıktı. Cumhurbaşkanı Erdağan ikramiyeyi 1100 liraya tamamlayacaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadelerini kullandı. Emekliye bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında verilmeye başlandı. Üç dönemdir bin lira olarak emeklilerin hesaplarına Ramazan Bayramı öncesi 1100 lira Kurban Bayramı öncesi de 1100 lira olmük üzere 2200 lira yatacak.

ÖDEMELER NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyesinin mayıs ayının ilk haftasında hesaplara yatacağını belirtti. 3 Mayıs – 7 Mayıs arasında ikramiyelerin ödenmesi bekleniyor. Erdoğan, temmuz ayının ortasında da Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatırılacağını söyledi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK); emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Ayrıca SGK ’dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi ödenecek.

Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlara en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye ödenecek. Örneğin, emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekli, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden bayram ikramiyesi alabilecek. Yani, çift emekli maaşı alana çift ikramiye ödenmeyecek.İş kazası ve meslek hastalığı sigorta sından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olana, yüzde 25’i oranında, 275 lira tutarında bayram ikramiyesi verilecek.

HİSSESİ ORANINDA ALACAK

Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenecek. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; bayram ikramiyesi de hak sahiplerine aynı oranlarda ödenecek. Ölüm aylığı (% 75) 825, Ölüm aylığı (% 50) 550, Ölüm aylığı (% 25) 275

YENİ EMEKLİLER ALABİLECEK Mİ?

Peki, bayram ikramiyesi ödenmeyen kesim var mı? Var; sayıları 400 bini bulan, banka ve sigorta gibi özel sandıklardan emekli aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödenmiyor. Neden, çünkü uygulama sadece SGK’dan aylık alanları kapsıyor da ondan. Ancak geçtiğimiz yıllarda bazı banka sandıkları emeklilerine bin lira bayram ikramiyesi ödese de sonradan bu ödemeyi yapmadılar.Mayıs ayına kadar emeklilik dilekçesi veren sigortalılar ve memurlar da bayram ikramiyesi alacak. Yeni emeklilere ikramiyeleri ilk maaşlarıyla yatacak.

65 YAŞ ÜSTÜNE EVİNDE

Talep etmeleri durumunda 65 yaş üstü vatandaşlara ikramiyeleri elden teslim edilebilecek.Yine hasta olup da ikramiyesinin evde ödenmesini isteyenlere kolaylık sağlanacak. Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini varisleri alabilecek