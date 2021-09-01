Emeklilere 1.750 TL karşılıksız olarak veriliyor! Başvuran alıyor

Emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşa güzel haber! Bankalar yarışa girdi. Ödeme miktarları arttı. Karşılıksız olarak bankalar tarafından veriliyor. Milyonlarca emekliyi çok yakından ilgilendiriyor. Bankalar tek tek açıkladı. Tüm emekliler yararlanıyor. Ayrıca dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bu parayı alıyor. Banka promosyonları ile emekli maaşını alırken kazanlı çıkmak mümkün. Pek çok emekli 3 yıllık taahhüt süresini doldurup ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de imkandan yararlanıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, gibi bankalar, maaşa göre en az 500, 625, 750 lira öderken; yüksek promosyon vaat eden kampanyalar son dönemde arttı. Ödeme miktarları bin 750 liraya kadar yükseldi.
3 YIL BEKLEMEDEN DEĞİŞİM
İşlem basit. 3 yıllık taahhüt süresi dolan ya da yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için maaş aldığı ve geçiş yapacağı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.
YAPIKREDİ 1750 TL PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR
Dev banka emekli vatandaşlar için harekete geçti. Promosyon ödemelerinde miktar yükseltildi. 1 Nisan itibarı ile başladı. Yeni emekli olanlar ya da maaşını YapıKredi'ye taşıyanlara 1750 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Emekliler için uygulananan kampanya 31 Mayıs tarihine kadar geçerli. Herhangi bir ek koşul bulunmuyor. Bütün emekliler yararlanabiliyor.
1.750 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerden yapılabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanıyor ve tek bir promosyon ödemesi yapılıyor.
ARKADAŞINI GETİRENE 150 TL ÖDEME
Bankalar emekli vatandaşlar için adeta yarışta. Emeklilerin maaş müşterisi olmasını sağlamak için promosyon dışında çeşitli kampanyalar da düzenleniyor. Bunlardan bir yenisi ise Garanti BBVA tarafından hayata geçirildi. Maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 1.500 lira promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca arkadaşını maaş müşterisi yapan emeklilere bir arkadaş için 150 TL ek ödeme yapılıyor. Sayı sınırı bulunmuyor. Emekli maaşını Garanti'ye taşıyanlardan EFT ve have ücreti de alınmıyor.
EMEKLİ PROMOSYON 2021 ÖDEME MİKTARLARI
AKBANK: Emekliler 30 Eylül 2021 tarihine kadar maaşını Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt ederek 1.750 TL’ye varan promosyon alabiliyor. Alınan maaş miktarına göre promosyon ödemeleri 1.200, 1.500, 1.750 lira olarak yapılıyor.
QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira.
GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.
HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.
İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.
ING: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.
FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 1.050, 1.300, 1.550 lira. 1.000 liralık kart alışverişine de 200 lira bonus.