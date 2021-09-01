Emeklilere 1.750 TL karşılıksız olarak veriliyor! Başvuran alıyor

Emeklilere müjde! 1750 TL'ye kadar karşılıksız para veriliyor. Yeni emekli olanlar da yararlanıyor. Sadece emekliler değil, dul ve yetim maaşı alan da alabiliyor. Tek tek açıklanıyor. Rakamlar yükseliyor. Milyonlarca emekli 2021 yılında bankaların verdiği emekli promosyon ücretlerini merak ediyor. 2021 yılı için emekli promosyonunu almaya 3 yıllık taahhüdü dolmuş olanlar hak kazanacak. Yeni emekliler de ilk maaşlarıyla birlikte bu ek gelire kavuşuyor. Peki, hangi banka kaç TL, ne kadar promosyon veriyor? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, TEB, Yapı Kredi ve diğer bankaların promosyon ödemeleri ile ilgili detaylar...

Emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşa güzel haber! Bankalar yarışa girdi. Ödeme miktarları arttı. Karşılıksız olarak bankalar tarafından veriliyor. Milyonlarca emekliyi çok yakından ilgilendiriyor. Bankalar tek tek açıkladı. Tüm emekliler yararlanıyor. Ayrıca dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da bu parayı alıyor. Banka promosyonları ile emekli maaşını alırken kazanlı çıkmak mümkün. Pek çok emekli 3 yıllık taahhüt süresini doldurup ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de imkandan yararlanıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, gibi bankalar, maaşa göre en az 500, 625, 750 lira öderken; yüksek promosyon vaat eden kampanyalar son dönemde arttı. Ödeme miktarları bin 750 liraya kadar yükseldi.

3 YIL BEKLEMEDEN DEĞİŞİM

İşlem basit. 3 yıllık taahhüt süresi dolan ya da yeni emekli olanlar, istedikleri bankalara başvuru yaparak promosyon alabiliyor. Bu arada daha iyi bir avantaj çıkarsa 3 yılın dolması da gerekmiyor. Emekli istediği an diğer bankaya geçebilir. Bunun için maaş aldığı ve geçiş yapacağı bankaya bildirimde bulunması yeterli. Hemen hesap açılıyor. Emekli, mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, geri kalanını iade ediyor. Yeni geçtiği bankadan da promosyonu peşin alıyor.