Emeklilere 1.000 TL geri ödemesiz veriliyor! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı fark etmiyor...

SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı... Tüm emekliler alabiliyor. 1.000 TL ödeniyor. Bankalar emekli vatandaşlar için adeta yarış halinde. Emeklileri maaş müşterisi yapmak isteyen bankalar, birçok avantajı emekli vatandaşların kullanımına sunuyor. Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamada emekli maaşını taşıyanlara sağlanan destekler açıklandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, Bağ-Kur) ödemelerini Kuveyt Türk aracılığıyla almakta olan ve yeni başvuruda bulunan tüm müşterilere, katılım finans ilkelerine uygun olarak promosyon ödemesi yapılacak. Bu kapsamda, 1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 750 TL, 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara ise 1.000 TL promosyon ödemesinde bulunulacak.

Maaşlarına 7 gün 24 saat boyunca Kuveyt Türk ATM'leri ve diğer tüm banka ATM'lerinden kolaylıkla ulaşma imkanı da bulan müşteriler, ayrıca ortak ATM'lerden işlem başına 2 bin TL olmak üzere ayda 2 kez ücretsiz para çekebilecek.