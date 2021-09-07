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Emeklilere 1.000 TL geri ödemesiz veriliyor! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı fark etmiyor...

AA |  07 Eylül 2021 Salı - 16:37 | Son Güncelleme : 07 09 2021 - 16:44

Emeklilere güzel haber! Karşılıksız 1.000 TL ödeme yapılıyor. Başvuranlar alıyor. Tüm emekliler yararlanabiliyor. Resmi açıklama geldi. Kuveyt Türk, emeklilere yönelik avantajlar içeren emekli maaşı taşıma paketi hazırladı. 1.000 lira promosyon ödemesi yapılıyor.


SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı... Tüm emekliler alabiliyor. 1.000 TL ödeniyor. Bankalar emekli vatandaşlar için adeta yarış halinde. Emeklileri maaş müşterisi yapmak isteyen bankalar, birçok avantajı emekli vatandaşların kullanımına  sunuyor. Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamada emekli maaşını taşıyanlara sağlanan destekler açıklandı. 

Bankadan yapılan açıklamaya göre, SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı,  SGK, Bağ-Kur) ödemelerini Kuveyt Türk aracılığıyla almakta olan ve yeni başvuruda  bulunan tüm müşterilere, katılım finans ilkelerine uygun olarak promosyon ödemesi  yapılacak. Bu kapsamda, 1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 750 TL, 1.500 TL  ile 2 bin 500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri  emekli aylığı alanlara ise 1.000 TL promosyon ödemesinde bulunulacak.     

Maaşlarına 7 gün 24 saat boyunca Kuveyt Türk ATM'leri ve diğer tüm  banka ATM'lerinden kolaylıkla ulaşma imkanı da bulan müşteriler, ayrıca ortak  ATM'lerden işlem başına 2 bin TL olmak üzere ayda 2 kez ücretsiz para  çekebilecek.   

 

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