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Emeklilerden flaş ek ödeme hamlesi! 180 lira...

AA |  22 Ocak 2021 Cuma - 16:46 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 16:51

Milyonlarca emekli yüzde 4-5'lik ek ödeme oranlarının yüzde 10'a yükseltilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkan Kazım Ergün, "Oranın yüzde 10'a çıkartılmasıyla ortalama 90 lira olan ek ödeme miktarı yaklaşık 180 liraya yükselecektir" dedi.


Emekliler, yüzde 4-5'lik ek ödeme oranlarının yüzde 10'a  yükseltilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel  Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, çalışanların ve emeklilerin  2006'ya kadar harcamaları karşılığında topladıkları fişleri zarflara işlemek  suretiyle vergi iadesi aldığını anımsattı.
 
Bu sistemin yerine 2006'dan itibaren emekliler için ek ödeme,  çalışanlar için asgari geçim indirimi uygulamasının getirildiğini belirten Ergün,  ek ödeme için yüzde 4-5'lik oranların belirlendiğini vurguladı. Kazım Ergün, bekar bir çalışanın bu yıl 268 lira asgari geçim indirimi  alırken, emeklilerin ek ödemesinin ortalama 90 lira olduğuna dikkati çekerek,  şunları kaydetti: "Ek ödeme uygulaması, emeklileri fiş toplamaktan ve zarf doldurmaktan  kurtardı ama yüzde 4-5'lik düşük oranlar nedeniyle gelirlerinin düşmesine de  neden oldu. Emeklilerimize ek ödeme olarak verilen ortalama 90 liranın günümüzde  bir cazibesi kalmadı. Bu rakamın artması için yüzde 4-5 olarak uygulanan oranın  ivedilikle yüzde 10'a yükseltilmesi gerekiyor."
 
 "Düşük gelirli emekliye merhem olacak"
 
 Ergün, çalışanlar ve emeklilerin harcamalarından alınan KDV ve ÖTV  oranlarının aynı olmasına rağmen vergi iadesinde eşitlik kuralının bozulduğunu  söyledi. Emeklilerin harcamalarına yüzde 8 ila 18 arasında KDV ve ÖTV  uygulanırken, ek ödeme oranın yüzde 4-5'lerde kalmaması gerektiğini vurgulayan  Ergün, şöyle konuştu: "Elektrik, doğal gaz ve su faturalarındaki vergi ödemeleri ile emekli  aylıkları küçülmekte. Gıda harcamalarından yüzde 8 vergi alınmaktadır. Bu  uygulamalar karşısında, emeklilere ödenen yüzde 4-5 oranındaki ek ödeme yetersiz  kaldı. Oranın yüzde 10'a çıkartılmasıyla ortalama 90 lira olan ek ödeme miktarı  yaklaşık 180 liraya yükselecektir. 90 lira bugünkü ekonomik koşullarda düşük  gelirli birçok emeklimizin bir derdine merhem olacaktır."
 
  

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