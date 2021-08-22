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Emekliler şikayetçi! Ücretsiz hakları var ama...

AA |  22 Ağustos 2021 Pazar - 11:50 | Son Güncelleme : 22 08 2021 - 11:50

Milyonlarca emeklinin sesi olan Türkiye Emekliler Derneği önemli bir konuyu gündeme getirdi. Ücret ödenmiyor ancak vatandaşlar bu haktan yararlanmıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlara ücretsiz olarak toplu taşıma kullanım hakkı sağlanıyor. Ancak vatandaşlar şoförlerden şikayetçi. i TÜED Hukuk Müşaviri Yazıcıoğlu, 65 yaş üstü çok sayıda vatandaşın şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkını kullanırken mağduriyet yaşadığını belirterek, yetkililerden bu hakkın kullanımını engelleyenlerin cezalandırmasını istedi.


Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Müşaviri Cafer Yazıcıoğlu, yazılı açıklamasında, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz  seyahat hakkının 4736 Sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle 2013 yılında  getirildiğini belirterek, bu hakkın tüm Türkiye'de nüfus cüzdanı ibra edilerek  kullanılabildiğini vurguladı.
 
"Engelleyenler ağır şekilde cezalandırılmalı"
 
Ücretsiz seyahat hakkının, demir yolları ve deniz yollarının şehir içi  hatları ile belediyelere, belediyelerce kurulan şirketlere, birlik, müessese ve  işletmelere veya belediyelerin yetki verdiği özel şahıs veya şirketlere ait şehir  içi toplu taşıma hizmetlerinde geçerli olduğuna dikkati çeken Yazıcıoğlu, şunları  kaydetti:
 
"Özel halk otobüsleri başta olmak üzere bu hakkın yaşlılarımıza  kullandırılmadığı, otobüs şoförlerinin yaşlılarımızı durakta görüp durmadığı ya  da araçtan zorla indirdiği yönündeki şikayetler çoğaldı. Her şeyden önce  yaşlılarımıza tanınan bu hak, yasal bir haktır. Mülki idare amirleri,  yaşlılarımızın bu hakkı kullanmasını engelleyenlere veya kısıtlayanlara karşı  ceza uygulamakla görevlidir. Yetkililerden, bu yöndeki şikayetleri dikkate alıp,  yaşlılarımızın ücretsiz seyahat hakkını engelleyen şahıs ve şirketleri en ağır  şekilde cezalandırmasını istiyoruz."
 
  
 

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