Emekliler için promosyon müjdesi! Emekliler için promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor?

Bu ay maaşları artan, Kurban Bayramı ikramiyesini almaya başlayan emeklilere, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni aylık bağlananlar bankasını seçip promosyonunu alırken, kampanyalar da hareketlendi.