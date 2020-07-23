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Emekliler için promosyon müjdesi! Emekliler için promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor?
Emekliler için bu ay fırsat ayı oldu. Emekli maaşına göre bankalar en az 500, 625, 750 lira promosyon verilirken, bazı bankalar tutarı koşulsuz bin liraya kadar çıkardı. Emekliye kampanyalarla 2 bin 550 lira ödeyen de var. Peki, hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...
Bu ay maaşları artan, Kurban Bayramı ikramiyesini almaya başlayan emeklilere, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni aylık bağlananlar bankasını seçip promosyonunu alırken, kampanyalar da hareketlendi.