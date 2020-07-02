Emekli zammı ne zaman verilecek? Temmuz zammı ne kadar, emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

Emekli Temmuz zammı ne zaman yatacak? Temmuz zammı ne kadar olacak? Emekli Temmuz zammı yüzde kaç, soruları 6 aylık enflasyonu oranın açıklamasına saatler kala yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri, sabırsızlıkla haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. İşte emekli temmuz zammı hakkında merak edilenler…

Temmuz zammı oranları yarın belli olacak. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını, ilk 6 aylık enflasyonu oranına göre temmuz ayında zamlı alacak. Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli temmuz zammı ne zaman yatacak? Temmuz emekli zammı 2020 hakkında merak edilenler…

EMEKLİ ZAMMI ORANI NE KADAR OLACAK?

5 aylık dönemde enflasyon yüzde 4,57 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden bu oranda zam görünüyor. Haziran enflasyonunun bu rakamın üstüne çıkması durumunda, emeklilerin alacağı zam oranı da artacak. Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek.

TEMMUZ EMEKLİ ZAM FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,70 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,70 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,30 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,70) göre, bir önceki ay yüzde 11,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,14'e çıkacağı hesaplanıyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,18 olurken, tahminler yüzde 7,50-11,60 aralığında yer aldı.



Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,36 artış göstermişti.