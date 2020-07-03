Emekli zammı ne kadar oldu? SSK VE BAĞ-KUR emekli zam oranı nedir? Emekli maaşı zammı ne zaman verilecek?

Temmuz ayı emekli maaşı zammı belli oldu. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri, heyecanla temmuz maaş zammı için haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyordu. Haziran ayı enflasyon oranları belli olacak. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar? Emekli maaşı zammı ne zaman verilecek? İşte Emekli temmuz zammı 2020…

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Enflasyon haziranda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu. 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 5,75 olarak gerçekleşti. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Enflasyon haziranda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,36 artış göstermişti.

Emekli zammı ne kadar oldu?

Emekli zammı ilk 6 aylık enflasyona göre 5.75 oldu.

Emekli ----- Mevcut ---- 6 aylık zamlı

Bağ-Kur esnaf ---- 1.784,11 TL ----- 1.886,61 TL

SSK (2000 öncesi emekli olan) ---- 2.111,66 TL ---- 2.233,17 TL

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE KADARDI?

TÜİK'in açıkladığı 2020 Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre, tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık yüzde 1.36, yıllık 11.39 yüzde oldu. Beklenti aylık 0.90 - 1, yıllık yüzde 10.66 idi. Enflasyon, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0.85 artış göstermişti. Mayıs 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 66 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 70 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 282 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. Artışın yüksek olduğu gruplar yüzde 6,85 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3,30 ile ulaştırma oldu. En düşük artış yüzde 0,16 ile lokanta ve oteller grubunda oldu.

1500 LİRA OLANLAR ZAMDAN YARARLANACAK MI?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geçen günlerde yayımladığı bir genelge ile en düşük emekli aylığının nasıl uygulanacağına açıklık getirdi. En son 2018’in sonlarında yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 1.000 liraya çıkartılmış ve 2019 başından itibaren de düşük emekli maaşı alanların maaşları bin liraya tamamlanmıştı. Yeni düzenlemeden de 200 bine yakın emekli yararlanmıştı. Şimdi de koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 1.500 lira çıkartıldı. En düşük emekli aylığı 1.500 liraya çıkanlar, bu zamdan yararlanamayacak. Çünkü kanun gereği aylıklar, 1.500 liradan düşükse aradaki fark Hazineden tahsil edilecek. Bu da şu anlama geliyor; maaşı 1.500 liradan düşük olanlar, bundan sonraki yasal artışlarla maaşı 1.500 liraya ulaşana kadar, zamlardan yararlanamayacak.