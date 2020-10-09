Emekli zammı ile ilgili flaş gelişme! 382 lira ve...

Milyonlarca emekli bekliyordu. Emekli zammı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Emekliler için harekete geçten TÜED'den yeni talebi gündeme getirdi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emeklilere verilen ek ödeme maaşın yüzde 4’ü yerine, 8-10’u olsun’ talebinde bulundu. TÜED’in bu talebi hayata geçerse, emeklilerin maaş gelirlerinde 382 liraya varan artış yaşanacak.

Milyonlarca emekli ccak ayında yeni zamlı maaşlarını alacak. Peki ek ödemelere ne kadar zam yapılacak? TÜED bu konuda hakkında bir talepte bulundu. Takvim'in bir haberine göre, TÜED, ek ödemelere yapılacak zammın en az yüzde 8 olması talebinde bulundu. Emekli vatandaşlar, yılda 2 kere olmak üzere bayram ikramiyesi, 3 yılda bir banka promosyonu ve her ay ek ödemeyle ek gelir elde etmektedir. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.

EN ÇOK 637 LİRA

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor. Bu talep hayata geçerse emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.

TALEP HAYATA GEÇERSE ÖDEMELER NASIL DEĞİŞECEK?

SK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 510 lira ya da 637 lira ek ödeme verilecek.