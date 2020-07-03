Emekli ve memurların maaş zammı belli oldu! İşte yeni maaşlar, 4 bin 230 TL...

Milyonlarca emekli ve memur bekliyordu. Açıklanan enflasyon oranının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Memur ve emekli maaşlarına yüzde 5.75 zam yapılacak. Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 TL’ye çıkacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocak-haziran döneminde yüzde 5.75 oranında arttı. Buna bağlı olarak memur ve emekili maaşlarına da yüzde 5.75 zam yapılacak.

Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL’den 4 bin 230 TL’ye yükselecek. En düşük emekli memur aylığı da yılın ikinci yarısında 2 bin 661 TL’den 2 bin 814 TL’ye çıkacak.