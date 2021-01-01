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Emekli ve memurlara müjde! Zam geliyor, yeni maaşlar...
Emekli ve memur milyonlarca kişiye güzel haber geldi. Maaşlara zam yapılacak. Yeni maaşlarla ilgili rakamlar ortaya çıktı. 2 bin 410 liraya yükselecek. Memur ve emeklilerin eline geçecek zamlı maaşlar 3 gün sonra belli olacak ancak önemli detaylar geldi. Eğer beklenen enflasyon tahmini gerçekleşirse emekli maaşları 2 bin 36 liraya yükselecek. 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 2 bin 410 liraya çıkacak. İşte artışa sayılı günler kala ortaya çıkan tüm detaylar ve yeni maaşlar...
Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı yapılacak zam oranında. Sayılı günler kaldı. Tüm emeklilerin ve memurların maaşları yükselecek. Vatandaşlar maaş zammının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Öte yandan rakamlar da yavaş yavaş belli oluyor. İşte yeni emekli ve memur maaşları ile ilgili ortaya çıkan detaylar ve rakamlar...