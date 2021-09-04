Emekli ile memura zam ve fark! 3 bin 440 lira ve...

Milyonlarca kişi bekliyordu ve enflasyon rakamları açıklandı. Memur ve memur emeklilerine zammın yanında enflasyon farkı da göründü. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 yılda bir tespit ediliyor. Bu zamlar ocak ve temmuzda maaşlara yansıtılıyor. Eğer söz konusu bu aylarda son 6 aylık enflasyon toplu sözleşmede belirlenen rakamları aşıyorsa, aşan tutar maaşlara fark olarak ekleniyor. Son 2 aylık enflasyon kümülatif hesapla toplam yüzde 2.92 yapıyor. Yüzde 3 için sadece 0.08’lik fark kaldı. Ocakta enflasyon farkı hariç en düşük memur emeklisi maaşı 3.440 liraya olacak.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zammı geçen ay belli olmuştu. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl içinde kümülatif yüzde 28.62’lik bir artış olacak. Her 6 ayda bir enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da bu rakamlara eklenmişti. 2019’daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın aralık ayına kadar geçerli olmak üzere temmuz da uygulanmıştı. O da yüzde 3’tü. Buna ilk 6 ayda oluşan yüzde 5.45’lik enflasyon farkı da eklenmişti.

NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Şimdi Ocak 2022’de açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyonun yüzde 3’ü geçmesi halinde hem yeni toplu sözleşme zammı olan yüzde 5 hem de oluşan fark eklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün ağustos ayı enflasyonunu açıkladı ve aylık enflasyon yüzde 1.12 oldu. Temmuzda enflasyon yüzde 1.80 olmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,78, yurt içi üretici fiyatları yüzde 31,34 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,12, Yİ-ÜFE yüzde 2,77 artış kaydetti. TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,65, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 yükseldi.Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 28,51, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 45,52 artış gösterdi.

ŞİMDİDEN YÜZDE 2.92

Son 2 aylık enflasyon kümülatif hesapla toplam yüzde 2.92 yapıyor. Yüzde 3 için sadece 0.08’lik fark kaldı. Yani bundan sonraki 4 aylık (eylül, ekim, kasım, aralık) enflasyon verisinin tamamı eksi çıkmaz ve eksi çıkan dönemler artı dönemleri sıfırlamazsa ocakta 5.5 milyon memur ve memur emeklisine fark yansıtılacak ve maaşlara yüzde 5’in üzerinde zam yapılacak.

TOPLU SÖZLEŞME İLE YENİ MAAŞLAR BELLİ OLMUŞTU

Yasalara göre; memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 yılda bir tespit ediliyor. Bu zamlar ocak ve temmuzda maaşlara yansıtılıyor. Eğer söz konusu bu aylarda son 6 aylık enflasyon toplu sözleşmede belirlenen rakamları aşıyorsa, aşan tutar maaşlara fark olarak ekleniyor.

Memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da bu rakamlara eklenmişti. Bu toplu sözleşmeye bağlı son zam geçen temmuzda maaşa yansıtılmıştı. Buna göre yüzde 5.45'lik enflasyon farkıyla temmuzda toplam zam yüzde 8.45 olmuştu. Önümüzdeki iki yıl için geçerli olacak zam pazarlığı tamamlanmıştı. 2022'in ilk 6 ayında memur ve memur emeklisine yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 7 zam yapılacak. 2023'te ise ilk 6 aylık zam yüzde 8, ikinci 6 aylık zam yüzde 6 olacak. Altışar aylık dönemlerde enflasyon zam oranları aşarsa ayrıca fark yansıtılacak. Bunun yanında 2 milyon sendikalı memura 400 lira toplu sözleşme ikramiyesi verilecek.

Temmuz ayından en düşük memur emekli maaşı 3.276 liraya çıkmıştı. Pazarlık masasında kararlaştırılan oranla ocakta enflasyon farkı hariç en düşük emekli maaşı 3.440 liraya yükselecek. 25 yıl hizmeti olan 1'inci derece ve 4'üncü kademeden emekli öğretmen emeklisinin 3.715 liralık maaşı da temmuzda 4.029 liraya yükselmişti. Bu maaş da ocakta 4.230 liraya çıkacak. Lise ve daha alt öğrenimlerden mezun olan 30 yıllık 3'üncü derecenin 1'inci kademesindeki polis emeklisinin 3.470 lira olan maaşı, Ocak 2022'de 3.644 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) temmuzda 3.782 liradan 4.102 liraya yükselmişti. Dün oluşan zamla 4.307 liraya çıktı.