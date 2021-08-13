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Emekli ve memura zam! Ve belli oldu 3.440 lira...
Milyonlarca emekli ve memur bekliyordu ve belli oldu. Hükümet sendikaların taleplerine karşı teklifini sundu. memurların beklediği 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personel için adımlar atılırken bu teklife göre yeni maaşlar da ortaya çıktı. En düşük memur emekli maaşı 2022 yılında bu teklif ile 3 bin 440 liraya yükselecek. İşte zamlı yeni maaşlar...
Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023’ün ilk ve ikinci altı ayı için yüzde 6'şar zam ve enflasyon farkı teklif etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda da çözüm sinyali verdi.