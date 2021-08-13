Emekli ve memura zam! Ve belli oldu 3.440 lira...

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022’nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023’ün ilk ve ikinci altı ayı için yüzde 6'şar zam ve enflasyon farkı teklif etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda da çözüm sinyali verdi.