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Emekli ve memura zam! 3 bin 711 lira...
Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiriyor. 2021 Ocak zammı ile yeni maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Kuruşu kuruşuna hesaplandı. Ve belli oldu enflasyon rakamlarına göre işte yeni zamlı maaşlar...
Emeklilere 6 ayda bir yapılan zamda son 40 gün. Yıl sonu yaklaşırken enflasyonla ilgili beklentilerin yükselmesi, maaş artışıyla ilgili hesapların yeniden yapılmasını sağladı. Son 4 aylık enflasyona göre memura ve memur emeklisine fark, SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 5 zam görünmüştü. İşte kasım ve aralık ayına ilişkin enflasyon beklentisi ve olası yeni yıl zamları...