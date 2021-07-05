Emekli ve memura zam müjdesi!

Emekli ve memur maaşı ile ilgili son dakika açıklaması! Vatandaşın gündeminde bugün açıklanacak olan enflasyon rakamları yer alıyor. Memur ve emekli maaşları için belirleyici etken olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. TÜFE'de 2021 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89’lik artış yaşanmıştı.