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Emekli ve memura zam müjdesi!
Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiriyor. Maaşlara zam geliyor. Zam oranı bugün saat 10'da belli oluyor. Memur ve emekli maaşları için belirleyici etken olacak. Beklentilere göre emekli ve memur maaşlarında 7.67'lik bir artış yaşanması bekleniyor. Tahminlere göre en düşük esnaf emeklisi maaşı 2 bin 333 lira, çiftçi emeklisi maaşı bin 854 lira, 2000 öncesi emekli olan maaşı 2 bin 605 lira, memur emeklisi maaşı 3 bin 252 lira, en düşük memur maaşı ise 4 bin 299 lira olması bekleniyor.
Emekli ve memur maaşı ile ilgili son dakika açıklaması! Vatandaşın gündeminde bugün açıklanacak olan enflasyon rakamları yer alıyor. Memur ve emekli maaşları için belirleyici etken olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. TÜFE'de 2021 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89’lik artış yaşanmıştı.