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Emekli ve memura zam! Kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve farklar...
Milyonlarca memur ve emeklinin zam oranları belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 6.49 zam alacak. Memur ve emeklisine ise yüzde 4’lük toplu sözleşme zammına ek yüzde 1.49’luk fark yansıtılacak. Memura en az 173 lira, 2000 öncesi işçi emeklisine ise 128 lira zam yapılacak. İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar ve farklar...
12.5 milyon dul ve yetim ile 3 milyona yakın memur ocak ve temmuz aylarında enflasyonda görülen son 6 aylık artışa paralel zam alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı aralık verisiyle temmuz-aralık dönemini kapsayan son 6 aylık enflasyon rakamı netleşti. Bu rakam da yüzde 6.49 olarak gerçekleşti. Böylece emekliler ile memurun alacağı zam da ortaya çıkmış oldu.